Tere Guerra acusa a Héctor Melesio Cuén Ojeda de actos intimidatorios

CULIACÁN._ La activista Teresa Guerra Ochoa acusó ser víctima de actos intimidatorios, y señaló como autor de los mismos a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense.

La integrante del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses sostuvo que luego de sus críticas al proceso de elección del nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue blanco de actos intimidatorios, al igual que Arturo Santamaría, académico y colaborador de Noroeste.

La abogada indicó que un vehículo estuvo por más de una hora a las afueras de su vivienda ubicada en la Colonia La Campiña, en Culiacán.

“Realmente los hechos fueron el viernes, fue un día después de que dimos conferencia tanto Arturo Santamaría, Ana Luz Ruelas, Ernesto Hernández y yo en Mazatlán. Primero yo dije, a lo mejor es algo casual, porque permaneció un auto afuera de mi casa durante casi una hora, con dos personas a bordo, una atrás y otra adelante y decía seguridad privada”, mencionó.

“Se nos hizo muy extraño porque normalmente cuando alguien se para a mandar mensajes, pues no permanece tanto tiempo, estaba totalmente pegado a la puerta de mi casa, yo iba a salir a caminar, vi a las personas sospechosas y mejor me regresé”, añadió.

“Yo después comparto esto con Arturo Santamaría y ahí fue donde ya nos llamó la atención porque me dijo Arturo Santamaría que le había pasado lo mismo, que había un carro afuera de su casa, que no era del barrio, con personas a bordo, entonces simplemente nosotros lo quisimos hacer del conocimiento”, profundizó.

Guerra Ochoa manifestó que como tal esto no es una agresión y recalcó que se trata más de un acto intimidatorio, sobre todo para claudicar la libertad de expresión, acusando que el origen de estos hechos es Cuén Ojeda.

“Lo vemos más que nada como un acto intimidatorio, no podemos pensar que es una agresión porque cuando lo quieren hacer no se hacen tan visibles. Es como un mensaje para inhibir una crítica, que en el pasado ya ha pasado, particularmente Arturo tuvo que hacer incluso una denuncia ante la Procuraduría del Estado porque eso de sus vehículos afuera de su domicilio, vehículos que no eran del barrio, que eran sospechosos, se repitió durante varios días, incluso semanas”.



- ¿Estos mensajes intimidatorios tienen nombre y apellido?

- Sí tienen nombre y apellido, al menos en lo que a mí respecta, como el caso de Arturo Santamaría , hemos señalado al ex Rector, Héctor Melesio Cuén, director del PAS, porque coincidentemente, en la medida que se eleva la crítica al control, a la corrupción que hay en la universidad, es cuando aparecen.



La integrante del CMAS detalló que de momento ya reportó el hecho al mecanismo de protección de periodistas, además lamentó que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS a la Gubernatura, permita estos actos.

“Simplemente vamos a estar a la expectativa, quisimos hacerlo del conocimiento para que no pase inadvertido, y decir que en Sinaloa tiene que haber tolerancia, la diversidad de ideas a la crítica, es el llamado también al candidato de Morena (a la Gubernatura) creo que es muy delicado que en Morena estén solapando esa intolerancia que ha permeado en el PAS se siga reproduciendo, y ahora con su alianza a lo mejor ellos se sienten pues más empoderados y con más impunidad”, puntualizó.