Tiempos nuevos para Sinaloa, dice Rocha Moya al declararse ganador

Rubén Rocha Moya se declaró ganador de la contienda electoral en la que participó como candidato a la Gubernatura de Morena y el Partido Sinaloense, manifestando una ventaja de 20 puntos sobre su contrincante más cercano y expresando que vienen tiempos nuevos para Sinaloa, la jornada electoral la calificó como tranquila.

“Queremos nosotros trabajar para que en Sinaloa inicien tiempos nuevos, los tiempos de la esperanza y los tiempos de la justicia, para la gente que menos tiene”, aseguró Rocha Moya, indicando que buscará la unidad por Sinaloa, sin embargo, no aseguró invitar a colaborar a otros contendientes para ser parte de su equipo de Gobierno, pues dice que tienen que ser personas que cumplan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

La campaña, manifestó fue de aprendizaje y esperan resultados positivos para los municipios y en las diputaciones locales y federales, lo que también exponían en encuestas previas a la elección.

“Ya hemos hecho nuestros recuentos y estamos en condiciones de informarles a ustedes que hemos ganado la elección”, dijo al declararse ganador, “tenemos encuestas de salida que nos dan los números más claros y contundentes, nosotros hemos ganado con más de 20 puntos y lo van a ver ustedes hoy mismo en la noche, a más tardar a las 11 ya se empieza a ver en el PREP”, añadió.

El morenista enfatizó que siempre se habló por Imelda Castro, Américo Villarreal, Héctor Melesio Cuen Ojeda y demás que participaban en sus actos de campaña, que había una ventaja de 20 puntos, la que consideró una ventaja irremontable y certificada.

Jornada electoral

Respecto a los hechos violentos que se registraron durante la jornada electoral, declaró tener limpias las manos y mencionó que es necesario pacificar Sinaloa, por el momento instó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que atiendan las denuncias por actos antidemocráticos.

“Absolutamente con las manos limpias, no tenemos nada que ver con la violencia, nosotros somos demócratas, se está instalando la democracia en este país a partir de que ha llegado Morena al poder y nosotros somos participantes de un proceso democrático, todo lo que huela a violencia no es otra cosa más que la antítesis de la democracia”, subrayó.

“Que quede muy claro que nosotros somos un movimiento que promueve la democracia y la democracia es todo lo contrario a la violencia por lo tanto rechazamos cualquier acto de violencia, mucho menos que estemos entonces involucrados en ellos”, reiteró.

Durante las campañas, abundó, demostraron que es posible que los partidos se alíen y puedan obrar en una colaboración intensa sin mayores problemas para llegar a resultados positivos, como el que informó.

La tranquilidad con la que realizó eventos durante 60 días, es la misma que encontró el domingo, día de las elecciones, en el cual consideró que no hubo mayores creo que en problemas, sumados a los eventos expuestos el día de ayer respecto al Secretario del Comité Estatal del PRI, que se encuentra desaparecido, así como las agresiones a la casa de campaña de Gerardo Vargas Landeros.

“Creo que ha habido en esencia un ambiente de seguridad para el desarrollo de los procesos de campaña y lamentablemente ahora hay asuntos que se tienen que documentar, tienen que denunciar, se tienen que investigar y se tienen que deslindar responsabilidades”, argumentó.

Sinaloa

“Tenemos que pensar en Sinaloa, que eso es lo más importante”, comentó una vez que se le cuestionó por las personas cuyos proyectos no ganaron en las elecciones, convocando a la unidad, “Sinaloa se lo merece, la transformación es incluyente para todos y desde ahora digo: ya pasó la elección, convoco a quienes votaron por nosotros y quienes no lo hicieron también”, detalló.