Segura y confiada, así se manifestó Beatriz Paredes Rangel, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, quien visitó Ahome durante la mañana de este viernes, donde se encontró con productores agrícolas y simpatizantes.

”Ha sido muy grato el ambiente, muy alegre con el espíritu sinaloense y con un diálogo muy franco sobre las preocupaciones que, desde luego, sacuden al sector de los productores agropecuarios... hemos tenido reuniones muy exitosas y nutridas”, declaró Paredes Rangel.

”Estaba arriba en todas las encuestas, son realidades que cambian de un día para otro, de una semana para otra, yo me siento segura, mi experiencia me avala, mi conocimiento de todo el País, el hecho de que tengo simpatizantes prácticamente en toda la República, me siento con confianza de salir adelante”, expresó.

En cuanto al ambiente entre los contendientes del Frente Amplio por México, afirmó que ha tenido buenas experiencias hasta el momento y sostuvo que en dicho frente opositor alientan a sumar y mantenerse juntos.

También dijo notar convencidos a las y los sinaloenses para unirse y apoyar a este frente.

”Veo a la gente muy decidida, los sinaloenses y las mujeres sinaloenses son muy echados para el frente, veo a una gente con mucho entusiasmo, con muchas ganas de participar”, manifestó Beatriz Paredes.

Por otro lado, calificó el proceso de Morena como una distracción para que la población de los verdaderos problemas que aqueja el País, además de que Andrés Manuel López Obrador decidirá todo.