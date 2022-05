¿Tienes mascotas? Animalistas recomiendan no sacarlas a correr ante las altas temperaturas

La Presidenta de Rescate y Adopción Animal., Lorena Morales, recomendó a la ciudadanía evitar las salidas a correr junto con las mascotas durante la tarde.

De acuerdo con la titular de la asociación, existen muchas personas que suelen salir a correr con sus mascotas, sin tener en cuenta, que estos pueden sufrir múltiples daños como golpes de calor, estrangulamiento y quemaduras en las almohadillas de sus patas.

“Hay muchas maneras de dañarlos, nosotros aguantamos, pero tú no sabes que él te está siguiendo porque tú lo estás llevando con una cadena, pero tú no sabes si él está aguantando, el cómo va, es la parte que nosotros no entendemos”, dijo.

La animalista señaló que otras personas atan las correas a sus bicicletas, cosa que también puede dañar al animal, pues estos no tienen condiciones para correr a la par de un vehículo de dos ruedas.

“Hay mucho ciclista que le gusta mucho, lucirse, andar ellos en la bicicleta y el perro amarrado a un lado corriendo a su ritmo, entonces, ya ha habido casos que el perrito de repente azota, el perrito no está en las condiciones para eso”, apuntó.

Para Lorena es mejor realizar caminatas junto con las mascotas o en caso de que se opte por sacarlas a correr, que esto se haga bajo la instrucción de un veterinario o entrenador, ya que estos podrán determinar la resistencia que puede tener el animal dependiendo de su raza y condición física.

También se recomienda colocarles una pechera para atar su correa a ella, pues algunos perros suelen zafarse cuando se les ata su correa al collar; además, pueden lastimarse el cuello por jaloneos.

“Los entrenadores recomiendan el que va al cuello, el collar, porque dicen que con enseñas a que te obedezca, pero si tú no sabes cómo hacer que te obedezca no tiene caso”.

“Ahí para que no se te vaya, que no se te escape, lo mejor es una pechera bien segura”.