Tiktoker cuestiona apología al feminicidio en decoración de fiesta en Culiacán

Pese a la violencia que sufren las mujeres en el día a día, se hizo apología al feminicidio en una fiesta de Halloween en Culiacán, al decorar el evento con un cadáver falso que tenía la frase “por zorra”, justificando así el supuesto asesinato.

Esto fue denunciado por medio de la red social Tik tok por una usuaria que enfatizó la situación de violencia contra las mujeres, por lo que no se debe tolerar las violencias simbólicas.

Repugnante e inaceptable, es como se consideró el hecho en la cuenta de la red social de Tik tok de @jessicafdzg.

La joven manifestó estar en desacuerdo con lo ocurrido, además de la reacción de otros usuarios y usuarias a quienes intentaron explicar que la decoración de la fiesta, la cual tuvo por nombre Wizzard Fest, no fue correcta.

“Que hayan decidido representar un feminicidio y además representar tal cual la revictimización y culpabilización que experimentan tantas mujeres violentadas poniéndole: -por zorra- al supuesto cadáver de una mujer asesinada, todo esto en una fiesta, en un lugar de diversión y risas solo refuerza lo peligrosa y terriblemente normalizada que está la violencia contra las mujeres en nuestro país”, manifestó la joven.

“Sigues tú”, se lee en un espejo la frase en letras rojas, al lado de una de las representaciones de los cuerpos envueltos en bolsas negras con los carteles que intentan justificar el supuesto asesinato, lo cual también fue criticado.

La violencia contra las mujeres, de acuerdo con la denunciante, se encuentra en canciones, publicidad, programas televisivos y otros contenidos a los que tiene acceso la ciudadanía, ahora se extendió a la decoración de las fiestas.

“Las mujeres nos quejamos de que no se nos escucha, que no se nos atiende, que no obtenemos justicia, que los agresores siguen sueltos, que no nos creen, que asesinan a 11 mujeres al día y que desaparecen cinco mujeres al día”, abundó sobre el problema que existe de las diferentes violencias contra las mujeres, mientras que a la par, en algunos espacios se hace apología al feminicidio, como en la fiesta mencionada.