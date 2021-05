Tilda Sergio Torres de ‘corrientada’ el anuncio que hizo Mario Zamora sobre respaldo de Vizcarra

CULIACÁN._ El anuncio, que al final resultó falso, que hizo Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa a la Gubernatura, de que había recibido el apoyo del empresario Jesús Vizcarra Calderón, es una corrientada y muestra el nivel de desespero porque su campaña no dio resultado, señaló Sergio Torres Félix.

En su conferencia de los martes, el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano abrió su reunión con los medios con este tema, que se volvió relevante cuando el mismo Vizcarra Calderón emitió una carta para desmentir el anuncio de Zamora Gastélum.

“Desde su área de comunicación se mandó un comunicado en donde supuestamente el empresario Jesús Vizcarra le manifestaba su apoyo a la Gubernatura, como se hizo público Mario Zamora había visitado a Vizcarra en un hospital de Monterrey, donde se encuentra hospitalizada su señora esposa”, expresó Torres Félix.

“Mario Zamora, en un acto de desvergüenza, hizo creer que ahí Vizcarra le había brindado su apoyo para la Gubernatura, a costa que resultó ser una vil mentira”.

Torres Félix explicó que Vizcarra emitió una aclaración, en la que señalaba no tener “ánimos, ni interés en participar, ni involucrarme en la contienda política”.

También aclaró que no había expresado ninguna opinión pública, ni palabras que pudieran ofender a alguien.

“Esa actitud reprobable que tuvo Mario Zamora, en Sinaloa se le llama corrientada, y sí, en verdad es una corrientada lo que hizo, qué tan desesperado anda para hacer una cosa así, eso demuestra cada vez más nuestra tesis: el PRI no tiene remedio, el PRI definitivamente no va a ganar, el PRI no tiene con qué”.