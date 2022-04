‘Todavía hay PRI, y todavía está fuerte; será un partido de verdadera oposición’

El delegado en Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional, Luis Enrique Benítez, aseguró que todavía hay PRI, y que todavía está fuerte, que se prepara para levantarse y convertirse en una real oposición contra los gobiernos actuales.

En pleno proceso para elegir la dirigencia sustituta, Benítez aseguró que mienten quienes aseguran que ya no es el partido más fuerte del estado.

El Diputado federal de Durango llegó a Sinaloa hace casi un mes, enviado por el también legislador federal y actual dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, para que se hiciera cargo de la reestructuración del tricolor.

“He estado recorriendo el estado, encontrándome con muchos cuadros distinguidos de nuestro partido en nuestro estado, escuchando a la militancia, reuniéndome con los comités municipales del PRI, con los ex presidentes del partido, con los dirigentes de los sectores, organizaciones y organismos que conforman nuestro instituto político”, explicó.

“Con nuestros representantes populares, con diputados locales, con regidores, con muchos priistas que han dado parte de su vida a esta institución y que hoy están en el ánimo de seguir participando, fortaleciendo las tareas, acompañando a las dirigencias y buscando que pronto podamos reestructurarlo, reorganizarlo, y volvamos a ser ese partido que siempre hemos sido los priistas aquí en Sinaloa”.

Benítez recalcó que busca que el PRI nuevamente sea ese partido que ha dado victorias, que ha logrado obras, beneficios y programas a la sociedad y que ha encabezado las demandas justas a la población.

“Ese partido que ha dado muchos orgullos y satisfacciones a los sinaloenses y estamos en una etapa de reestructuración”, expresó.

En una conferencia de prensa, el Diputado recalcó que esperan lanzar la convocatoria para sustituir al presidente Jesús Valdés Palazuelos, quien renunció al cargo, que hoy ocupa como interina la Diputada Cinthia Valenzuela Langarica, y que el periodo termina el 7 de diciembre.

“Cuando llegué como delegado dije que venía a escuchar a los priistas y lo estoy haciendo”, señaló.

“La convocatoria saldrá en el momento que consideremos que están las condiciones dadas, que ya pudimos escuchar suficientes opiniones, que nadie dejó de expresar lo que pensaba y lo que sentía”.

“Estamos en ese proceso, no quiero adelantar vísperas, no hay fechas, no hay una definición, se los digo con toda franqueza, de cara a ustedes, a la opinión pública que nos ve y nos lee, no hay una definición, no hay un nombre, no hay ninguna imposición, no hay quien vaya a ser el presidente del PRI en Sinaloa, lo estamos construyendo, lo estamos buscando, estamos escuchando opiniones, del norte, del centro del sur”.

El legislador aclaró que hasta el momento ha visitado Mazatlán, Elota, Culiacán, Ahome y Guasave.

“Pero no hay prisa, para que no estemos en la expectativa, todo lleva su ritmo y sus tiempos, no tenemos prisa... y el PRI está vivo, el PRI está fuerte, tan así que genera expectativas la definición de quién va ser el presidente”, expresó.

También elogió el trabajo que ha realizado Valenzuela Langarica al frente del partido y la situación por la que atraviesa.

“Es una mujer joven, hoy legisladora, que ha mantenido en tiempos complejos, un partido que sigue siendo, aunque no les guste a los de enfrente, el partido más fuerte de Sinaloa, no porque no hayamos ganado las últimas elecciones en esta ocasión, con particularidades muy especiales, quiere decir que el PRI no siga siendo el mejor partido y el más fuerte”, expresó.

“Y por eso es que queremos escuchar a los priistas de Sinaloa también para definir qué partido de oposición vamos a ser, porque ocupamos ser un partido de oposición y los que están en el gobierno, en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales, tendrá qué escuchar a un priismo, van a escuchar a un priismo opositor, no vamos entregar, ni vamos a negociar ni vamos a aplaudir lo que no esté bien, pero tampoco vamos a ser una oposición sólo por oponernos, aquello que sea en beneficio de los sinaloenses contará con el respaldo del partido, aquello que va en contra o detrimento de la sociedad o que consideremos es lo más viable, habremos en su momento de señalarlo”.