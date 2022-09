Todos los gobernadores deben llamar a los senadores a apoyar la reforma de la Guardia Nacional, dice Rocha Moya

Todos los gobernadores deberían invitar a los senadores de su respectivo estado a que apoyen la reforma con la que se busca ampliar hasta 2028 la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, declaró el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Lo anterior, luego de que el pasado martes 20 de septiembre, previo a la discusión del dictamen en el Senado de la República, el Mandatario hizo una publicación en sus redes sociales en las exhortó a los senadores de Morena, Imelda Castro y Raúl Elenes, así como al senador del PRI Mario Zamora a votar en favor de estas reformas.

“Los senadores hacen lo que ellos deciden, pero nosotros los gobernadores podemos tener la iniciativa de invitarlos, yo ya sabía que Imelda y Raúl iban a votar, pero lo que no sabía si Mario, yo incluía a los tres a invitarlos a que votaran”.

“Nadie más que los gobernadores sabemos de la necesidad todavía de que nos acompañen los militares en el tema de la seguridad pública”, dijo.

De acuerdo con Rocha Moya, uno de los gobernadores con mayor necesidad de buscar el apoyo de las fuerzas armadas es el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a quien catalogó como un “campeón en inseguridad”.

“Eso deberían hacer todos los gobernadores, por ejemplo, el de Guanajuato que es ‘campeón en inseguridad’, no es capaz de llamar a sus senadores para que ayuden, si no le ayudan ahí los militares no va a poder corregir”, apuntó.

Para el Gobernador sinaloense, no representaría algún apuro si el dictamen no es aprobado, pues se tiene como periodo hasta el 2024 para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a presentar la iniciativa o para que conseguir la mayoría de votos en el senado.

“Si no se logra la mayoría ahora, habrá un siguiente periodo, el Presidente ya lo anunció, puede presentar la iniciativa, no apura ¿por qué? porque hasta el 24 se agota, de aquí al 24 puedes esperar y pueden cambiar las relaciones y fuerzas en el senado, entonces, yo creo que va a salir en algún momento”, sostuvo.

El pasado miércoles, el Senado aprobó suspender la discusión de la reforma, ya que el dictamen fue devuelto a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, esto como propuesta del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal

Tras lo sucedió, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos tienen un periodo de 10 días para presentar un nuevo dictamen para someterlo a debate y votación.