Tortilleros de Sinaloa reportan baja calidad en el maíz por la falta de riegos

Por falta de riegos, los maíces no tuvieron la calidad que se esperaba, reportó el presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Sinaloa, Rafael Uriarte Quiroz, quien se dijo preocupado por tal situación.

“Hay una alarma, bastante preocupante porque los maíces no estuvieron de la calidad a la que realmente estamos acostumbrados por falta de agua, inclusive, les faltó uno o dos riegos, no tuvieron ciertos sectores el agua que se ocupaba, entonces, no hubo ese rendimiento que se ocupaba y esa calidad que estamos acostumbrados nosotros”, dijo.

Aclaró no todos los maíces adquiridos han sido de menor calidad, sin embargo, se ha visto reflejado en los rendimientos que las restricciones del agua para riego sí perjudicaron el producto, ya que en años anteriores las producciones de maíz se dieron de manera eficaz.

“No todos, sí hubo calidad, hubo rendimiento, pero no como el año pasado, antepasado que hubo agua suficiente para los riegos y que el maíz se diera de manera eficaz”, explicó.

Respecto a la escasez de agua en la entidad, Uriarte Quiroz aseguró que la producción de la tortilla no se ha visto afectada por dicho problema, ya que no se requiere de mucha agua.

Aunado a esto, apuntó que, a quienes sí perjudica la falta de agua, es a los productores del sur del país que la utilizan para nixtamalizar el maíz.

“Aquí en Sinaloa no tenemos ese problema, el problema es donde nixtamalizan en Oaxaca, Chiapas en esa zona de México que nixtamalizan el 70-80 por ciento, nosotros no tenemos ese problema, el consumo es mínimo, hasta ahorita no hemos tenido ese problema”, sostuvo.

Cabe recordar que, a principios de mayo, cuando estaba comenzando el trillado del maíz, algunos productores se mostraron preocupados ante los posibles efectos negativos que pudieran tener los granos por la falta de riego y fertilización.

Tal es el caso de Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, quien señaló que en las primeras trillas se estaban registrando menores rendimientos, en comparación con otros años.

Por su parte, Agustín Espinoza Lagunas, coordinador del Congreso Agrario Permanente en Sinaloa, reveló que sí se estaban registrando pérdidas por la falta de agua y de fertilizantes, sin embargo, estas no fueron considerables.