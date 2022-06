Trabajadores del CREE trabajan sin prestaciones desde el sexenio de Malova, y sin respuesta del Gobierno del Estado

Empleados administrativos, de fisioterapia y apoyo funcional del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF Sinaloa trabajan sin prestaciones de ley desde la administración del ex Gobernador Mario López Valdez sin que regularicen su situación laboral.

Son alrededor de 30 trabajadores en las áreas mencionadas que ingresaron como personal suplente y hasta la fecha no los han regularizado pese a que les aseguraron que sería temporal.

“El ser personal suplente significa que no tenemos pago de periodos vacacionales, no nos aguinaldo y no tenemos seguro de gastos médicos, solamente se nos paga la quincena que trabajemos y hasta ahí”, explicó una de las trabajadoras afectadas que solicitó el anonimato por temor a represalias.

“Los días festivos los trabajamos como todo mundo, laboramos como todo mundo, tenemos el mismo horario pero no nos pagan nada más que la pura quincena”, agregó.

Algunos de los trabajadores ingresaron desde la administración del ex Gobernador Mario López Valdez, otros con el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, pero siguen sin tener las prestaciones de ley.

“Hemos solicitado por medio de documentos y de firmas a las autoridades de aquí del Centro solicitando el código de confianza”, explicó la trabajadora.

“Supuestamente los jefes los han llevado para allá y de dirección general o de presidencia han dicho que el proyecto ya se metió a Gobierno del Estado pero que de Gobierno del Estado no les han resuelto y que eso depende completamente de allá”, agregó.

El código de confianza les otorga ISSSTE a los trabajadores, prima vacacional, a las mamás les dan bono del día de las madres, entre otras prestaciones. Ya que aparte por su situación no generan antigüedad y les impide poder solicitar créditos ya que les pagan por medio de cheque porque no están en nómina. El sueldo que reciben es de tres mil pesos quincenales.

En la administración de Quirino Ordaz entregaron bases de confianza pero no todos resultaron seleccionados.

“Y nos dijeron que igual, que se iban a gestionar más códigos de confianza pero nunca nos resolvieron y no nos pagaron vacaciones y no nos pagaron aguinaldo”, lamentó.

Con el cambio de gobierno, en diciembre del 2021 volvieron a llevar un oficio firmado con el coordinador, con el administrador y con el director para solicitar nuevamente que sea regularizada su situación.

“El director pasó el documento con el Director General y el Director General fue el que nos atendió y nos dijo que ya se había presentado el proyecto pero que dependía únicamente del Gobierno del Estado y que no les han solucionado”, explicó la empleada.

La principal urgencia por recibir las prestaciones de ley es por cuestiones de salud, comentó la trabajadora.

“La mayoría del personal suplente por cuestiones de salud es por lo que nos estamos moviendo, sí tenemos al papá, a la mamá, o a la misma pareja, el hecho de no tener una seguridad médica te vas a una clínica particular y en nada se te va un dineral”, dijo.