$!Trabajadores del Icatsin mantienen bloqueo de la Avenida Insurgentes en Culiacán; piden cese de Frías Castro

Según los trabajadores, la relación entre ellos y Frías Castro ha sido mala en toda su administración, pues no ha respetado los acuerdos de los pliegos petitorios, y su actuación frente a la institución está señalada por malos manejos.

El tramo cerrado abarca desde la Calle Juan Álvarez hasta el Bulevar Emiliano Zapata.

“Lo que pasa es que tienen cuatro años de diálogos con esta administración, con el doctor Frías Castro, y no se ha llegado a nada; hay pliegos petitorios que no se han cumplido, hay abusos de poder, hay nepotismo, hay un montón de esas cosas”, confió uno de los trabajadores, quien prefirió no identificarse.

“Lo que se está pidiendo es la destitución del doctor Frías y la aprobación del proceso del pliego petitorio; cada año se entrega y se hacen modificaciones, esta vez se habían llegado a acuerdos, pero ninguno de los acuerdos ha respetado. Van ya casi cuatro años de diálogo, y el señor no ha cumplido nada”.