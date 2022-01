$!Transporte público en Culiacán refuerza medidas sanitarias ante el aumento de contagios de Covid-19

Para asegurar que esta norma se cumpla, personal de inspección de transporte público vigila en las paradas de camiones que los choferes porten correctamente el cubrebocas y hacen el llamado a los usuarios a que acaten el protocolo.

En caso de no portar un cubrebocas, los usuarios del transporte público pueden acercarse al personal de vialidad, quienes cuentan con cubrebocas para regalar.

“Nos proporciona aquí la dirección cubrebocas para darle a los usuarios que no portan”, dijo Daniel Cristerna.

Sin embargo, la Dirección de Vialidad y Transporte no ha considerado implementar multas a los choferes que no cumplan con este reglamento, pues la idea no es perjudicarlos.

“La dirección está con que no quiere sancionar tanto al transporte, sino hacer una promoción, un llamado de atención y concientizar antes de hacerle una sanción, que les afecte más allá”, dijo Juan Daniel Cristerna Gutiérrez, inspector de transporte público.