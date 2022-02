$!Transportistas de Culiacán sufren por baja afluencia en el pasaje

“Muy poco, ha subido un 10 ó 12 por ciento”, afirmó, un porcentaje muy inferior al que los choferes de las unidades esperaban.

Los choferes esperan que en las próximas semanas la afluencia en los camiones urbanos vuelva a circular como antes de que iniciara la pandemia.

El representante del sindicato comentó que los choferes no tienen un sueldo seguro, sino que ganan una comisión por el pasaje que suben.

“Esperamos que suba más, no, no lo esperamos, lo deseamos, porque nosotros como choferes tenemos comisión, no tenemos un sueldo”, sostuvo.

Vladimir Torres afirmó que en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia, el pasaje en el transporte público ha bajado, provocando que algunas rutas reduzcan las unidades de circulación.

“Yo he visto mucha disminución de camiones de la ruta Cañadas, Fovissste, quizás es una estrategia de ellos para poder mantenerse a flote”, dijo el representante del sindicato de conductores.