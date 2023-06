“Él (Gobernador Rocha Moya) dice que no iba a haber represión, pues estuvimos viendo otra cosa diferente durante todo el transcurso del día, queríamos que las cosas fueran diferentes”.

“Si, se libera hoy. Nosotros tuvimos que salir anoche, estaba muy fea la situación para los que estuvimos en la marcha; decidimos retirarnos, decidimos retirarnos anoche algunos, porque pues éramos por los que iban a ir, por los que estuvimos al frente de la marcha”, señaló Sergio, un productor de la región del Évora que prefirió no dar más datos sobre su persona por temor a represalias.

El productor aseguró que esperan que la manifestación haya servido de algo, que era la intención “trastornar” la movilidad de la terminal aérea y llamar la atención del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“... la cumplimos, que era llegar al aeropuerto, trastornar un poco ahí para que el Presidente de la República volteara a ver el campo, le están echando la culpa a los industriales, pero la ley es muy clara, dice que es facultad del ejecutivo federal crear las condiciones para que sus productores y su campo no se vayan a la quiebra... más él no lo interpreta sí”, expresó

“Mi pregunta es: ¿le va a dejar a las transnacionales el manejo de la alimentación de México?, va a dejar en manos de los industriales la responsabilidad que él tiene como gobierno de asegurar una vida digna a sus agricultores? Creo que Rocha se equivocado en decir que es responsabilidad de los industriales la alimentación del país, pero en fin”.

El movimiento, agregó Sergio, se hizo y costó mucho sacrificio.

“... mucho desgaste físico, pero al final de cuentas la manifestación la logramos, y ya es responsabilidad de ellos buscar la mejor opción para sus productores nacionales”, dijo.

“Creo que el propósito se cumplió, en lo que a mi respecta creo que cumplimos con lo que teníamos qué hacer, desgraciadamente la gente no responde al llamado, todos se quejan por redes sociales, todos se quejan acá en campo que no van a sacar para pagar créditos, que no van a tener para mantener a la damilia, pero cuando se le dio la oportunidad de apoyar un movimiento...”.

El productor recalcó que si hubieran mantenido el apoyo de los compañeros, con unos 300, el plantón se hubiera mantenido.