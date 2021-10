CULIACÁN._ El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, coronel Mauricio García Rodríguez, señaló que fueron 52 cámaras de vigilancia las que fueron dañadas esta semana por grupos de civiles armados por la madrugada.

Mientras son repuestas, la Policía Municipal incrementó los operativos de recorrido y vigilancia.

“Sufrimos la perdida de 52 cámaras, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y ya la autoridad competente, en este caso la Fiscalía (General del Estado), ya está tomando acciones en el ámbito de su competencia; nosotros estamos coadyuvando, estamos prestos a que nos soliciten y de manera inmediata cooperar con las mismas indagatorias”, expresó.

“Evidentemente afecta porque tenemos esos puntos distribuidos en puntos estratégicos en los cuales no se tiene a veces vigilancia de manera permanente las 24 horas y esos son los ojos de la policía en ese tipo de puntos; sin embargo reforzamos los recorridos con patrullas y todo se reporta a través del radio”.

García Rodríguez dijo que las fuerzas del orden tienen este procedimiento desde que se presentaron estos incidente de vandalismo hacia las cámaras.

“Reforzamos los recorridos, incrementamos patrullamientos en la ciudad”, expresó.

El funcionario también explicó que de las 52 cámaras dañadas, 45 estaba en operación.

En la administración de Jesús Estrada Ferreiro como Presidente Municipal de Culiacán, se aprobó un proyecto para reforzar la infraestructura de videovigilancia con más de 300 cámaras para el Municipio.

García Rodríguez también señaló que las gestiones para reponer las cámaras ya iniciaron, porque el seguro no cubre este tipo de ataques y daños.

“Ya se realizaron las gestiones para que se suplan estas cámaras a la brevedad “, detalló.

“Los seguros no, no hay seguros que te garanticen el tema del vandalismo , o sea el soporte técnico, si salen dañadas por la lluvia, pero por vandalismo no hay seguro que te lo cubra”.