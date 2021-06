Tras derrota electoral, el PRI debe plantearse hasta cambiarse nombre y colores: Sergio Jacobo

Luego de la derrota electoral que se prevé tenga el Partido Revolucionario Institucional por la elección del 6 de junio, el tricolor debe plantearse un cambio importante, como podría ser hasta cambiarse el nombre o los colores del partido, opinó Sergio Jacobo Gutiérrez, diputado líder de la bancada priista en la 63 Legislatura.

El coordinador de la campaña de Faustino Hernández Álvarez a la Alcaldía de Culiacán, reconoció que los resultados no fueron los esperados, si bien sostuvo que el PRI aún está fuerte, no lo está lo suficiente para ganar elecciones, y eso quedó demostrado el pasado domingo.

“Sin duda alguna los resultados de la elección del 6 de junio, no fueron los resultados que nosotros estábamos esperando, y son mucho menos los resultados deseados para nosotros como organización política”, aceptó.

“Aquí en Culiacán el PRI está fuerte, como está fuerte en otros municipios, pero insisto, los resultados no son los que nosotros estábamos esperando, entonces ¿qué es lo que considero yo? A lo mejor ahorita no es el momento, pero creo que en un plazo corto, el PRI a nivel nacional, y aquí en Sinaloa, tendrá que iniciar un proceso de reflexión muy serio, muy a fondo, para ver cuál va a ser nuestro futuro, nuestra estrategia de competencia política”, añadió.

El diputado local subrayó que el partido como tal no está muerto, pero es vital que se refunde, si es necesario, pudiera pensarse en un cambio de nombre, hasta en sus colores, ya que son dos grandes elecciones, las del 2018 y las 2021, donde los resultados no han sido nada favorables.

“Yo lo que sí digo, el PRI, en Sinaloa, no está muerto, por supuesto, ha demostrado una fortaleza, ha demostrado condiciones de competitividad, pero el partido tiene que renovarse, y renovarse sin simulaciones”, señaló.

“Digo yo, pensar en una refundación del partido, ya lo he comentado en otras situaciones, a nivel nacional incluso, la necesidad de que el PRI entre en una revisión para repensar el partido, yo lo he dicho incluso, no sé, pensar hasta incluso cambiar el nombre, cambiar el emblema, son cosas que hay que poner en discusión, y son temas tabúes para nosotros, entrar en esa discusión a fondo, de cuál va a ser el futuro del partido hacia adelante”, agregó.