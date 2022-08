Tras detención de hijo de ‘Lupe Tapia’, no hay indicios de que vaya a aumentar la violencia, asegura Gobernador

No hay indicios de incremento de violencia tras la detención del hijo de Guadalupe Tapia en Culiacán, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien dijo que ya se está trabajando en operativos de prevención.

“Sí, desde ayer mismo se está tomando de manera preventiva todo, ¿por qué?, porque lo que ha pasado en otros estados, aquí puede pasar, por fortuna no hay indicios, ¿qué hay?, pues hay rumores”, comentó.

El Gobernador destacó que ya se están teniendo movimiento de elementos de seguridad para prevenir que no haya enfrentamientos ante esa detención, y que se tiene que mantener la alerta para que no suceda algo parecido a lo que pasó en Tijuana.





¿Le avisaron Gobernador?

No porque esas no son, no son operativos que se coordinen con nosotros, son operativos que organizan, uno fue la Marina el domingo, y uno fue la Sedena.

Destacó que en la mesa de seguridad ya se trató el tema para darle seguimiento con los diferentes autoridades.

Fue este martes cuando elementos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de la Marina detuvieron a un presunto hijo de “Lupe Tapia” en Culiacán, un joven identificado como Eibar Josué.

Que presuntamente es hijo de Guadalupe Tapia, quién en 2014 Estados Unidos dio a conocer el supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa.