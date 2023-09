CULIACÁN._ El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará y votará un proyecto de resolución con el que el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, podría ser reinstalado como titular del Ejecutivo municipal.

El proyecto de la Sala Superior desecharía la resolución de la Sala Regional de Guadalajara, que ya ha respaldado la decisión de las autoridades en Sinaloa de retirarle el cargo.

“Se revoca la resolución del Tribunal de Sinaloa y se ordena la reinstalación del recurrente en el cargo de Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa”, se establece en el proyecto, el cual puede ser votado a favor o en contra por parte de los magistrados que integran el Tribunal federal.

Jesús Estrada Ferreiro, abanderado por Morena, fue electo Alcalde de Culiacán en 2018 y en 2021. Sin embargo, en 2022 se le retiró del cargo por solicitud de la Fiscalía General de Sinaloa pues enfrenta dos procesos penales, uno por abuso de autoridad y discriminación, y otro por ejercicio indebido del servicio público.

En el mismo periodo de la judicialización de sus procesos penales, el Congreso de Sinaloa determinó llevarlo a juicio político por no hacer cumplir la Ley de Agua Potable, que garantiza descuentos a adultos mayores, y por no aplicar la homologación en el pago de pensiones a viudas de policías municipales. Ambos temas se encontraban en análisis por autoridades federales pues el ex Alcalde había presentado controversias constitucionales.

El 6 de junio de 2022, Estrada Ferreiro solicitó al Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán una licencia por seis meses para separarse temporalmente del cargo. Cuatro días después, el 10 de junio, se le separó de la Alcaldía.

Estrada Ferreiro fue sustituido por Juan de Dios Gámez Mendívil por decisión del Congreso de Sinaloa. Gámez Mendívil es ahijado de bautismo del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Cuando concluyeron los seis meses de licencia, el 6 de diciembre de 2022 acudió al Ayuntamiento de Culiacán para solicitar su incorporación al cargo, pero le fue negada pues existe una disposición de la Fiscalía acatada por el Congreso de Sinaloa.

El proyecto que se votará es en relación a que el Tribunal local y la Sala Regional de Guadalajara respaldaron la negativa de reinstalar a Estrada Ferreiro una vez culminada su licencia.