CULIACÁN._ La medida cautelar impuesta contra Jesús Madueña Molina que le separó temporalmente de sus funciones como Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa no atentan contra la autonomía de dicha casa de estudios, resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito.

Tras esta determinación, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el cual defiende su actuar en medio de los procesos penales que instruye en contra de ex funcionarios de la UAS por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

“De concederse se estaría transgrediendo el orden público, en virtud que se estaría permitiendo la posible comisión de un delito en perjuicio del interés social, debido a que, por regla general, no es posible jurídicamente suspender una medida cautelar dictada por autoridad judicial en un procedimiento penal, sin que se actualice alguna hipótesis de excepción”, expone la FGE.

“Confirma que la Fiscalía actúa apegada al sistema jurídico actual; que las vinculaciones a proceso con las que cuentan el Rector titular y demás funcionarios universitarios, son temas de legalidad donde se debe respetar los procedimientos legales de parte de toda persona que manejen recursos públicos, tal como en la presente acontece, que los funcionarios universitarios son presuntos responsables de la comisión de hechos en materia de corrupción”, abona el boletín.

Aunado a esto, la Fiscalía de Sinaloa señaló que el propio Tribunal estableció que Robespierre Lizárraga Otero, actual encargado del Despacho de Rectoría y ex Director de Asuntos Jurídicos de la UAS, no tiene facultades para representar legalmente a Madueña Molina en estos litigios, ya que la medida cautelar no afecta directamente a la universidad.

“Por encima del interés del quejoso de que el Rector Titular permanezca en su cargo, está el interés de la sociedad en la investigación de los delitos que es de interés social y de orden público; y la medida cautelar es de carácter provisional y no definitivo, por lo que su duración es limitada. Con esto no se transgrede el principio de presunción de inocencia por el hecho que se le niegue la suspensión definitiva contra la suspensión temporal del cargo de Rector”, indica el comunicado.

Además, la FGE criticó el hecho de que las autoridades y ex autoridades de la casa rosalina utilicen una consigna de defender la autonomía de la UAS para respaldar a los imputados en procesos penales.

“La autonomía no se afecta ni transgrede con los procedimientos penales que trajeron como consecuencia autos de vinculaciones a proceso y por ende, la imposición de la medida cautelar ya mencionada. La Universidad Autónoma de Sinaloa no se está afectando con los procedimientos que sigue en la causa penal 918/2023 ni en ningún otro proceso actual o futuro”, asevera el posicionamiento de la Fiscalía local.

Jesús Madueña Molina fue separado temporalmente del cargo de Rector de la UAS desde el 17 de octubre del 2023, como medida cautelar dentro de la causa penal 918/2023 referente a presunta compra ilegal de productos derivados del maíz. Esta misma medida se le aplicó en el juicio 1117/2023, por adquisición irregular de productos cárnicos.