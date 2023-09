MAZATLÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa no solventó los más de 466 millones de pesos que fueron observados por la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública 2022, informó Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE.

“No solo no es el que no pudimos verificar cómo ejerció el recurso, es también el incumplimiento de su obligación de entregarnos información y, por lo tanto, se observa la totalidad del monto que se pretendió revisar”, explicó.

“Estamos hablando no solo de una falta, estamos hablando, ahorita les acabo de mencionar tres: la primera, no pudimos comprobar; te negaste a entregar la información; y tercera, como no pude ver en qué se gastaron, pues hago un pliego que importa la cantidad completa”.

El dictamen de no solventación será turnado a la Dirección de Investigación de la ASE, que será la instancia que determine si es una falta grave o no, y si hay elementos para una denuncia penal.