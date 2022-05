$!Una pluma deja de escribir. Dan el último adiós al periodista Luis Enrique Ramírez

Es la velación del cuerpo de Luis Enrique Ramírez, los sollozos y llantos apenas se hacen escuchar , una gran pluma del periodismo ha sido callada, ya no se volverá a escribir la columna El Ancla. Compañeros, amigos y familia lamentan esta irreparable pérdida.

La madre de Luis Enrique abandona la sala para trasladarse a la capilla a donde llevan a su hijo, pocos minutos después llega el Gobernador Rubén Rocha Moya , esta vez sin un séquito a su lado, las cámaras de su equipo de prensa no hicieron presencia.

Las miradas tristes se cruzan entre los presentes, el sentimiento es el mismo: coraje, tristeza, consternación, impotencia y desesperanza, de nueva cuenta un colega periodista se ha ido en circunstancias que duelen y calan, y recuerdan las heridas que todavía no han sanado, como las muertes de Javier Valdez, Humberto Millán, Óscar Rivera, José Luis Romero, Gregorio Rodríguez, Alfredo Jiménez, Jesús Antonio Gamboa y Omar Camacho.

“Hoy una pluma deja de escribir, hoy el periodismo está de luto. No te vamos a olvidar, aquí siempre te vamos a recordar”, culmina mientras le invade el llanto y la tristeza.

Las sobrinas y mamá se abrazan con fuerza, mientras que una ovación de aplausos despiden al periodista, al amante de los animales, al literato, al bromista, al a veces muy poco comprendido, pero muy querido Luis Enrique Ramírez.

La violencia lo alcanzó, su propio vaticinio se cumplió, el amor por su tierra lo hizo volver del exilio obligado, dejó de andar fuera de su órbita, como llegó a expresar en una entrevista. El 5 de mayo uno de sus más grandes temores se hizo realidad.

Al término de la misa, el Gobernador ofrece unas palabras a la prensa y asegura que se pueden tener garantías para ejercer el periodismo, que no se tenga la menor duda, expresa.

“Bueno, a mí lamentablemente me toca la responsabilidad de gobernar, en el caso de Luis Enrique, yo no hubiera querido que ocurriera, estamos buscando la manera de tener garantía de integridad física para todos los sinaloenses, no solamente para los periodistas, pero claro, lo otro es muy importante, por los valores que eso supone, el valor de la libertad de expresión, el ejercicio libre”, señala.

-- ¿Justicia?

“Sí”.

¿Impunidad?

“No impunidad. No vamos a descansar hasta encontrar a los responsables”.