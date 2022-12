Usará UAS recurso estatal para pagar deuda ante SAT y construir aulas

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa aprovechará el recurso extraordinario que será otorgado por el Gobierno del Estado para el próximo año para pagar la deuda que la institución tiene ante el Servicio de Administración Tributaria y para construir infraestructura educativa.

“Es un buen apoyo que va etiquetado, los 300 millones para lo que es el SAT y los otros 25 millones de manera extraordinaria. Si es de manera extraordinaria serían 25 millones para obra física, algunos salones que nos hacen falta”, dijo el Rector Jesús Madueña Molina.

El pasado lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el Gobierno de Sinaloa destinará un recurso extraordinario para la UAS el próximo periodo con el objetivo de que se resuelva su situación ante el SAT.

“Temas como eso, qué otra cosa viene, 325 millones de pesos a la UAS. Ese recurso, el presupuesto del año pasado no lo tenía, es un incremento neto 300 millones de pesos a la UAS, ese recurso el presupuesto del año pasado no lo tenía, ese es un incremento neto, neto, neto, 300 millones de pesos a la UAS. ¿Por qué? Y lo etiquetamos, le pedí yo al Secretario de Administración que se fuera muy claro, y me dice ya se los expliqué al Rector, es para el rescate del adeudo fiscal con el SAT”, comentó.

Este anuncio vino después de que el Gobernador reveló en una de sus conferencias semanales que la UAS adeudaba ante el SAT.

De acuerdo a la información ventilada por el Gobierno estatal, la UAS tiene una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, de los cuales 2 mil 700 millones de pesos corresponden a tres créditos fiscales de los ejercicios 2015, 2016 y 2019; mientras que 800 millones de pesos corresponden a los ejercicios 2018, 2020, 2021 y 2022 de adeudo de Impuesto Sobre la Renta.

A pregunta expresa sobre si el apoyo del Gobierno de Sinaloa fortalecía la relación con el Gobernador y la UAS, el Rector mencionó que esta siempre ha sido cordial.

“Siempre ha estado fortalecida, yo no he tenido ningún problema con él. Siempre ha habido buena relación”, dijo.