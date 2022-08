La segunda ponencia del tercer día de las conferencias del Verano AARC de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán fue la “Uso de Microorganismos para la Agricultura Sostenible”, a cargo del Ing. Andrés José González Amores. Donde los pilares de la agricultura sostenible es que sean rentable, que nos permitan competir, y sin dejar de cuidar el medio ambiente, pero que también consideren el aspecto social, que ahora son la base de este tipo de agricultura.

En esta ponencia se comentó que los microorganismos fueron los primeros seres vivos y son los que le dan soporte a la vida del planeta, además que son esenciales para la formación del suelo y de su composición. Sin embargo, se tienen limitantes en su aprovechamiento, porque solo se conocen del 1-3% de los microorganismos que existen. Esa es una limitante, debido a que en el ambiente encontramos tanto organismos benéficos como los perjudiciales, por lo que su acción es esencial para el crecimiento y la sanidad de las plantas, así como la productividad de los suelos.

Los microorganismos generan una serie de servicios cuando crecen y se reproducen, ya que al hacer esto, consumen nutrientes y generan desechos, con lo que generan beneficios o perjuicios dependiendo de lo que nos interese, pero además con sus secreciones se comunican con otros, produciendo ambientes de complementariedad y de sinergia. Particularmente importante es la descomposición de la materia orgánica, que es esencial para la alimentación de las plantas que son la base de la agricultura.

De acuerdo con el presentador, en un ambiente agroecológico puede haber patógenos (5%), benéficos (5%) y neutros (90%). Por lo que, en un ambiente contaminado, se tiene un desbalance donde se reproducen los patógenos. Pero en lugar de destruir todos los microrganismos, se debería de usar probióticos, para balancear el ambiente microbiano. Porque no es posible eliminar completamente a los patógenos, porque están en todos lados, lo viable es controlar a los patógenos, para que no se multipliquen y se limiten sus efectos negativos.

En cambio, en un ambiente sano, los microorganismos trabajan de manera armoniosa, consumiendo materia orgánica, beneficiando las actividades de producción y mejorando la productividad. Ese debería de ser el objetivo, no tanto la eliminación, sino usar a los microrganismos para nuestro beneficio. Cuando se tiene una base microbiana en buen estado hay biodiversidad, que es lo más recomendable.

Si tener un ambiente sano es lo recomendable, se debe de tener cuidado con las condiciones que pueden apoyar a tener ambientes microbianos saludables. Por ejemplo, remover lo menos posible el suelo, porque provoca la oxidación, no usar agroquímicos que eliminan a los microrganismos, a la vez que se debe tener cuidado con los fertilizantes sintéticos, porque también los eliminan. En cambio, se debe de trabajar en cuidar los microorganismos benéficos con alta diversidad, buscar tener una materia orgánica y minerales que deben de estar en equilibro para maximizar la productividad del suelo.

La aplicación de organismos benéficos debe ser de en cantidades dosificadas y a lo largo del ciclo, recomendó el expositor, ya que comenta que estos tienen una vida muy corta, por lo que su efecto se concentra en períodos limitados. Otra razón para fraccionar su aplicación a lo largo del tiempo es que muchas veces el sistema no puede digerir todo el alimento si se presenta en una sola dosis, ya que no pueden asimilar y se pueden sobrecargar. Por lo que lo ideal es usar poco producto constantemente a lo largo de todas las etapas para obtener los mejores resultados. Dependiendo del cultivo, lo ideal es de que se aplique desde que están en plántula, posteriormente se recomienda aplicarlos de manera foliar, porque promueven antioxidantes y combaten a los patógenos. Lo recomendado es que no solo se debe de aplicar de un solo tipo de microorganismos, sino más bien tener una diversidad de ellos para tener un mejor resultado.

El presentador mostro algunos resultados con probióticos, tanto en el desarrollo de la planta, como en el mejor rendimiento de la mismo. En un caso concreto de hortalizas documentó una mejora de un 15-20% en el rendimiento de los cultivos por ejemplo de Chile Jalapeño y de Cayenne, medida está en toneladas por hectárea. También se han observado mejoras en cultivo de maíz, en mejor rendimiento por mayor tamaño y llenado de mazorcas, porque aprovecha mejor los nutrientes plas plantas.

Para un mayor detalle de los conceptos presentados y de la participación de los productores que estuvieron en dicho taller, les recomendamos visitar la página de Facebook de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, donde estarán grabándose todos los eventos del verano AARC, para que puedan consultarlo.

Fuente: https://www.facebook.com/aarc.culiacan/videos/786583369148789