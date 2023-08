Estos riesgos pueden ser reducidos por medio de acciones para la “Reducción de riesgos” hasta cierto grado (ver Tabla), pero no pueden ser evitados por completo, por lo que es necesario recurrir también a estrategias para la “Mitigación del riesgo”, que deben de ser implementados antes de que sucedan los resultados indeseables (es necesario antes de que se incurra el riesgo), y posteriormente cuando los percances suceden, es a veces necesario “Enfrentar los riesgos” cuando éstos ya se han presentado y tenemos que lidiar con los costos incurridos por fenómenos o situaciones que son desafortunadas y que impactan negativamente los resultados de los productores.

Incertidumbre tecnológica. La evolución de las técnicas de producción puede hacer que las inversiones se vuelvan obsoletas. Los esfuerzos de investigación y desarrollo generalmente no se realizan en el nivel de la granja, sino al nivel de empresa proveedora de insumos.

Incertidumbre de precios. Las decisiones de producción deben tomarse con mucha anticipación a la realización de producto final. El precio final de la producción generalmente no se conoce en el momento que se toman decisiones.

Incertidumbre de producción. La cantidad y calidad de la salida que resultará de un determinado paquete de decisiones de producción no se conocen con certeza. Elementos no controlados como, las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la producción agrícola.

Reducción de riesgos

Reducir riesgos: Una estrategia que los productores pueden emplear es simplemente evitar riesgos específicos. Es una responsabilidad del productor reducir su exposición a los riesgos, por ejemplo, no estar muy apalancado o tener reservas de recursos, en caso de que haya perdidas en las cosechas.

Mitigación del riesgo

Seguros agrícolas: Las empresas aseguradoras operan agrupando los riesgos y luego compartiéndolos entre un gran número de participantes. Dada la sensibilidad de los rendimientos de los cultivos a las condiciones climáticas y otros peligros, existe una demanda potencial de seguro de cosechas. Estos instrumentos están diseñados para eventos limitados que pueden ser distribuidos entre los productores y fondos de reserva, pero no cuando sucede una catástrofe que afecta a un país o una región.

Almacenes de granos: Con el almacenamiento agrícola, los agricultores no solo pueden distribuir las ventas durante el año, sino que también pueden aprovechar mayores precios. El almacenamiento es una respuesta tradicional a la variabilidad de los precios, en particular durante un año determinado. La asistencia del gobierno al almacenamiento privado se considera como una medida de reducción de riesgos.

Diversificación de actividades económicas: Un productor se diversifica cuando usa sus recursos en diferentes actividades y / o activos en lugar de concentrarlos en uno solo. Si los rendimientos de estas actividades o activos no están perfectamente correlacionados, la variación de los rendimientos generales es reducido y, por lo tanto, los costos asociados con el riesgo también se reducen. Muchos cultivos pueden estar no correlacionados con el mercado, pero si con las condiciones de producción, por lo que es importante tener alternativas de diversificación a los productores.

Enfrentar el riesgo

Apoyo a desastres: Cuando los mercados fallan en presencia de un riesgo catastrófico, las redes de seguridad social y el apoyo catastrófico en casos de desastre sería un importante instrumento de gestión de riesgos.

Las herramientas arriba presentadas previenen o ayudan a que los perjuicios o resultados negativos sean menos impactantes que lo que hubieran sido de no seguir las estrategias, pero no garantizan un ingreso o una rentabilidad, puede ser que mejoren la rentabilidad con un adecuado manejo del riesgo, pero el quedar en una mejor posición no está asegurado.

Existen otros esquemas que si garantizan un cierto nivel de ingreso, o de rentabilidad, como los impulsados en los programas de apoyo federal de los Estados Unidos en agricultura ofrecen a los productores nacionales una variedad de herramientas de gestión de riesgos, incluidos los programas de apoyo a los ingresos generados por los precios y los ingresos vinculados a la superficie específica de cultivos de un predio elegible para participar en programas de productos básicos (es decir, hectáreas de base histórica), así como préstamos de productos básicos y programas de seguro de cosechas (Zahniser et al., 2019).

Como se puede observar de las recomendaciones de la OCDE, es tener muchas herramientas para el apoyo de diferentes situaciones que pueden ocurrir en la producción primaria, o un presupuesto flexible que pueda ser utilizado de diferentes maneras para apoyar a los productores. Lamentablemente muchas de estas herramientas que ya existían en México fueron desapareciendo en los últimos años (como la agricultura por contrato, los apoyos a seguros, el fondo de desastres, etc.), dejando a los productores sin los medios para reducir, mitigar y enfrentar el riesgo inherente a su actividad, por lo que esperemos que la próxima administración tenga una perspectiva integral con respecto a los riesgos de la actividad.