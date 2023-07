CULIACÁN._ El aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, llegó a la capital sinaloense para tener un encuentro con líderes partidistas en el auditorio Benito Juárez del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

“Soy respetuoso, porque escucho a la gente, porque tengo propuestas, porque no critico nada más a cambio de no tener planteamientos, critico lo que no está bien pero planteo salidas”, declaró De la Madrid apenas arribar a las instalaciones del PRI Sinaloa.

“Un País donde no necesitamos reyes o virreyes, estamos ciudadanos... Creo en el municipio, creo en el Estado, y digo más municipio, más Estado, más ciudadanía y menos presidencialismo”, manifestó el ex Secretario de Turismo.

“No necesitamos un reyezuelo, necesitamos ciudadanos de tiempo completo y juntos vamos a construir la mejor versión de nuestro País, sí se puede y todos los problemas tienen una solución, y todos los problemas tienen solución, se trata de aprovechar oportunidades”, enfatizó.