Antes de iniciar el foro estatal “El México que queremos”, el legislador respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre una posible alianza con el partido local, asegurando no estar al tanto de que Héctor Melesio Cuén Ojeda busque la unión.

A su vez, Zamora Gastélum expresó que no tiene las facultades para confirmar ni afirmar la coalición entre los organismos, pero destacó que el PRI siempre tiene las puertas abiertas para aquellos que compartan convicciones.

“Yo no soy el dueño del PRI, pero mi visión en lo particular es que un partido político siempre tiene que tener las puertas abiertas, siempre, y en su momento si otro partido local quiere hacer una alianza, no hay que decidir así”, dijo.

Sobre el proceso de investigación en el que está Cuén Ojeda y su familia, sostuvo estar a la espera de que el Gobierno en el poder actúe contra la corrupción y penalice a quien demuestre actuar con ilegalidad.

“Quisiera ver hechos, no discursos, la única manera de combatir la corrupción es no permitiendo que haya impunidad y la corrupción en muchos de sus casos se castiga con cárcel, no con declaraciones”, manifestó.

“Le exijo a este Gobierno, como a cualquiera, que no permita la corrupción, que el que tome chocolate pague lo que debe y que hay gente que hizo cosas con recursos públicos que no le correspondía, que lo ponga ante la ley y espero que el poder lo sancione, lo castigue y si acaba en el bote mejor”.