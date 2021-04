El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, minimizó los mensajes de empresarios sinaloenses y otros morenistas que se han unido a la campaña de Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, porque son actos desesperados y forzados.

Señaló que después de algunas campañas en las que ha participado, puede entender que el proyecto de Zamora Gastélum no conecta con la ciudadanía.

“Me enteré, me enteré de esos eventos, yo lo respeto, pero no creo que vayan a mermar este movimiento, que todos los días estamos creciendo, estamos avanzando; la gente me dice en los semáforos nos dice ‘Sergio, tú eres el único que le puede ganar a Morena’, ‘Sergio, ustedes son el partido que representa realmente a la gente, allá son puros intereses, allá son puros negocios, allá son puros bisnes, ustedes traen un proyecto limpio, transparente, de contacto con la gente”, dijo.

Hace un par de días, el empresario Enrique Coppel Luken apareció en un video difundido en redes sociales, con un claro mensaje de respaldo a la candidatura de Zamora Gastélum.

Antes, otros empresarios de Culiacán, líderes de cámaras como Canirac, Canacintra, Cemic, Ammje y transportistas, acompañaron al candidato en una conferencia de prensa para anunciar su apoyo.

Torres Félix, quien dijo que la encuesta que el diario El Debate publicó hace unos días, le perjudica más a Zamora y lo favorece más a él.

“Yo ando en lo mío y también hay que decirlo, la encuesta del Debate, que en los últimos años ha hecho encuestas en los diferentes procesos electorales de Sinaloa, si ustedes leen la encuesta, salí en segundo lugar, por lo que representan”, expresó.

“Esos son actos también un poco desesperados, forzados, que salen un día después de la encuesta, que la encuesta fue un golpe en la pura frente de la alianza del PRI, del PAN y del PRD, yo veo más que nada esos actos, actos armados al vapor, actos desesperados, porque ven que el candidato del PRI, Zamora, no conecta ni con enchufe”.