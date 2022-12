Vendedores de Culiacán sí tienen permiso para ocupar banquetas: Ayuntamiento

CULIACÁN._ En el primer cuadro de Culiacán, los vendedores ambulantes locales que se encuentran instalados en banquetas sí cuentan con permiso oficial otorgado por el Ayuntamiento, informó el coordinador del área de Inspección y Vigilancia, René Félix Padilla.

Detalló que aquellos comerciantes que cuentan con permisos son los que lo solicitaron de manera formal ante el Gobierno municipal, sin embargo, se realizan operativos permanentes para vigilar que los vendedores instalados cumplan con su documentación.

“Nosotros, en Inspección y Vigilancia, tenemos un operativo diario en los principales cuadros del Centro de la ciudad. Hay un acuerdo entre comerciantes y ambulantes para todo el mes de diciembre”, explicó el funcionario municipal.

“Ya entrando enero nos vamos a volver a sentar con vendedores ambulantes y líderes comerciantes para ya dejar las banquetas al peatón libre”.

Félix Padilla precisó que los permisos otorgados a vendedores ambulantes son únicamente a comerciantes locales, por lo que los foráneos están siendo retirados del Centro de la ciudad.

“Empezaron ambulantes que los que ya tienen años, no, pero los golondrinos y nuevos no hay permisos”, aclaró.

En cuanto a los recorridos realizados, se han llevado a cabo al menos cinco decomisos de mercancía de vendedores foráneos, pues el levantar actas o multas en su contra no es factible.

“Hemos hecho cuatro o cinco decomisos, se hacen decomisos porque no es factible que acerquen con nosotros, como viene un foráneo, no se le puede dejar notificación porque pues no, no los podemos agarrar en ningún domicilio. Se los decomisamos para que vayan por su mercancía, en su momento paguen la multa”, expresó.

Desde principios de diciembre, en el primer cuadro de la ciudad se ha podido documentar el aumento de afluencia de consumidores que, ante las festividades decembrinas, realizan sus compras en diversos comercios.

Este incremento de afluencia se ha encontrado con las banquetas parcialmente ocupadas por vendedores ambulantes, o comercios establecidos que han extendido sus locales al espacio público.