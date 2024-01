“El tomate ha subido de precio nada más, porque no hay temporada de tomate. Pero lo que es la cebolla, lo que es la papa, lo que es limón, sigue siendo el mismo precio del mes pasado”, comentó.

Joseline Valenzuela, otra vendedora de verdura en el mercado, explicó que desde que empezó el mes, no ha podido cumplir las metas en ventas.

“El tomate ahorita está caro porque está fuerte la demanda y no hay tomate. A parte porque se heló parte de la república, y ya cuando se hela pues, aumenta el precio de las cosas. Porque se pierde pues, y lo que haya se dispara el precio”, señaló.

“Va incrementar. Si no baja esta temporada de heladas a lo mejor va a incrementar un poco más el precio, pero aquí en el Mercado Garmendia lo mantenemos un poco barato, no lo aumentamos bastante porque no vendríamos”, opinó Moreno García.