Zamora lo reconoce, y sostiene los ataques que hizo contra el abanderado de Morena y el PAS. Lo vuelve a calificar como mentiroso, pelele y cínico, sobre todo por sus dichos contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense durante la pasada elección para elegir senadores de la República.

“La gente me ha dicho que no quiere políticos mentirosos e incongruentes, y aproveché el tiempo para mostrar la incongruencia y la mentira, y lo mostré con hechos, no he inventado nada, y de frente, nada de tirar la piedra y esconder la mano”, señala.

“Yo le mencioné ‘tú dijiste de Cuén que era un corrupto, un corruptor’, eso lo dijo él, yo estaba presente cuando lo dijo en el debate de hace dos años, Cuén dijo de él que debería estar en la cárcel, Rubén dijo de Cuén que utilizaba recursos materiales, humanos y económicos para que los muchachos fueran a eventos políticos”, añade.

“Es lo que estamos viendo, dijeras tú, inventé algo, lo cité lo que él dijo, pues es un mentiroso, si él dijo de Cuén que era un corrupto y un corruptor, y ahora lo defiende, o mintió ayer, o mintió hoy, en cualquier caso es un mentiroso”, profundiza.

Durante el primer debate entre candidatos, el mochitense llegó con una madre de un hijo desaparecido, pero reconoce que tal y como lo dijo hace una semana en el norte del Estado, aún no tiene una política pública definida para atender esta problemática, siendo hasta el día que cumpla su misión de ganar la elección, cuando abordará ese fenómeno como se debe.

“Estamos trabajando, a ver, una política pública es algo que ya tienes construido, concreto y que se está ejerciendo, por eso contesté con toda sinceridad, no lo tengo, estamos construyendo esa política pública que la queremos hacer con todos, pero sobre todo, con ellos, con total empatía escuchando a las víctimas, a las madres, a las esposas y a los hijos”, explica.

“Me interesa sentarme como Gobernador electo con la Fiscalía por ejemplo, hoy no tengo yo la autoridad legal para ir con la Fiscalía y decirles, ‘qué tienen, qué han hecho, qué piensan, cuál es su experiencia’, yo quiero juntar a todos, porque para encontrar soluciones hay que verlas de manera integral”, añade.

Mario también llegó con un médico al debate, es por eso que durante la entrevista, se le cuestiona sobre el manejo que está haciendo el actual Gobierno del Estado sobre la pandemia e Covid-19, mismo que representa Quirino Ordaz Coppel.

El candidato defiende la política del priista, pese que el índice de letalidad del virus en la entidad es del 15.97 por ciento, una de las más elevadas del país; y avisa desde ahora, que él mantendrá la decisión de abrir estadios y eventos durante una pandemia que ha dejado 6 mil 036 muertes en Sinaloa.

“A mí se me hace formidable (abrir estadios), ¿por qué nunca en la historia de la humanidad una persona sana, la habían obligado a estar metida en una casa? Dime, no entiendo, y lo más interesante, date una vuelta al estadio de futbol, no hay más gente, no hay mejor ambiente, porque no los dejan entrar”.

--¿De ser electo Gobernador mantendrías este tipo de eventos?

--Por supuesto, de manera responsable y de manera cuidada, la gente sana, oye, si tú estás sano, ¿por qué vas a tener que estar encerrado en tu casa?.

Hablando sobre la actual administración la cual es priista, defiende que secretarios del Gabinete de Quirino Ordaz Coppel lo estén apoyando; pese a que son funcionarios, sostiene que ellos antes de servidores públicos son ciudadanos, con el total derecho de apoyar al candidato que ellos quieran.

“Yo te puedo decir una cosa, en mi campaña no hay un peso público, que un funcionario estatal, un fin de semana, me pueda acompañar, es lo que dice la ley, y cada quien se hace responsable de sus actos, yo creo que un funcionario público, además de ser funcionario es ciudadano, sus derechos están claramente en la Constitución bien presentados, y puede hacer su derecho político de ejercerlos”.

Al final, se le cuestiona si se siente respaldado por Quirino Ordaz Coppel, Zamora Gastélum dice que no puede asegurar que el Gobernador lo esté apoyando, pero espera que el próximo 6 de junio, lo elija en la boleta electoral.

“Del Gobernador qué te puedo decir, haber, él gobierna para todos, yo eso espero que lo haga, también tiene sus derechos políticos a salvo, como cualquier ciudadano, espero que el domingo 6 de junio vaya a votar, y que vote por Mario Zamora”, menciona.

“... ya pasamos al primer lugar que es algo que nos da mucho gusto... veníamos remando de atrás, muchos puntos detrás, empatamos, hoy estamos adelante, a trabajar en incrementar esa ventaja...aunque vaya adelante, es la manera en la que voy a sacar más ventaja (por medio de un debate).

