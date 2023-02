Después de que la Fiscalía General del Estado le informó que no procedía su denuncia por abuso sexual, Tania Castro Gaxiola logró que reabrieran la carpeta de investigación por medio de una audiencia con un Juez de control.

En conferencia de prensa con el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Castro Gaxiola narró que en junio del 2022 presentó una denuncia por abuso sexual en contra de un familiar político, pero en diciembre fue notificada por la FGE que no procedería debido a que el delito prescribió porque los hechos ocurrieron cuando tenía 11 años de edad, y presentó la denuncia 20 años después.

Recurrió a la asesoría de una abogada que litiga en Ciudad de México para que elaborara argumentos que presentó ante un Juez de control, en donde explicaron el caso y Tania tuvo la oportunidad de hablar con el Juez para exigirle que la escuchara.

“Entonces les preguntó a las abogadas que yo había denunciado solamente por un delito o si había más delitos en la investigación”, narró.

En respuesta, las abogadas respondieron que no había denuncias por más delitos.

“‘Entonces tienen que investigar por otros delitos’, cuando él empezó a decir eso dije ‘se va a abrir la carpeta’ y sí, dijo ‘ella es mujer y aquí se tiene que trabajar con perspectiva de género, en la Ciudad de México se trabaja de esa manera y en Sinaloa no, así que se reabre la carpeta de investigación para que la Vicefiscalía trabaje en otros delitos’”, recordó Tania.

Castro Gaxiola espera que después de la resolución la Fiscalía trabaje más en el tema, y opinó que deben laborar en la perspectiva de género.

“Porque no lo hay, desde que llegamos a las instancias de gobierno nos dicen que no, que ya pasó, que ¿para qué?, o sea, desde ahí es un abuso, voy a que me ayudes y tú me dices ‘no, Tania, no hay nada que hacer’”, criticó.