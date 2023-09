Algunos de los nuevos miembros del movimiento son Fernando Pucheta Sánchez, ex Alcalde de Mazatlán; Jesús Valdés Palazuelos, ex dirigente estatal del PRI y ex Alcalde de Culiacán; el Diputado local, Ricardo Madrid Pérez; y la Diputada local, Cinthia Valenzuela Langarica, también ex dirigente estatal del PRI.

En el mitin, el Gobernador Rubén Rocha Moya nombró a ex militantes del Partido Revolucionario Institucional para que se sumen al movimiento de respaldo de la virtual candidata presidencial.

También se integró el Diputado local, Feliciano Valle Sandoval; la Diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla; el ex candidato a Alcalde de Culiacán y ex Diputado local, Faustino Hernández; la Diputada local, Concepción Zazueta Castro; Cinthia Maribel Vega Quintero, quien fue candidata del PRI; y Antonio Castañeda Verduzco, ex Alcalde de Culiacán.

El ex panista y Diputado local, Adolfo Beltrán Corrales, y la ex militante de Movimiento Ciudadano y Diputada local, Celia Jáuregui Ibarra; así como Martín Heredia Lizárraga, de Movimiento Ciudadano y ex candidato por el PAN a Gobernador en 2016, también estuvieron presentes en el evento.

Al igual que sumaron algunos personajes destacados de la sociedad civil al movimiento a favor de Sheinbaum.