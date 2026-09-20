$!Visita de Sheinbaum a Culiacán: ‘exprés’, perímetro blindado y tráfico colapsado

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó en la Novena Zona Aérea Militar ubicada en Culiacán cerca de las 12:40 horas, de cara a presentar su Segundo Informe de Labores en la Feria Ganadera de Sinaloa.

Para ese entonces, el perímetro del Aeropuerto Internacional de Culiacán, ubicado junto a las instalaciones militares, estuvo patrullado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que incluyó unidades blindadas tipo Rhino.

Una vez en suelo culiacanense, el trayecto desde la base militar hasta la Feria Ganadera estuvo asegurado en distintos puntos. Bajo el puente de la autopista Benito Juárez, “La Costerita”, y el bulevar Fuerza Aérea, media docena de patrullas de Guardia Nacional mantuvieron un filtro de seguridad.