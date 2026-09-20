$!Visita de Sheinbaum a Culiacán: ‘exprés’, perímetro blindado y tráfico colapsado

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó en la Novena Zona Aérea Militar ubicada en Culiacán cerca de las 12:40 horas, de cara a presentar su Segundo Informe de Labores en la Feria Ganadera de Sinaloa.
Para ese entonces, el perímetro del Aeropuerto Internacional de Culiacán, ubicado junto a las instalaciones militares, estuvo patrullado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que incluyó unidades blindadas tipo Rhino.
Una vez en suelo culiacanense, el trayecto desde la base militar hasta la Feria Ganadera estuvo asegurado en distintos puntos. Bajo el puente de la autopista Benito Juárez, “La Costerita”, y el bulevar Fuerza Aérea, media docena de patrullas de Guardia Nacional mantuvieron un filtro de seguridad.
El mismo esquema se implementó en el distribuidor vial que conecta la autopista estatal con el bulevar Jesús Kumate, que conecta con el bulevar Las Torres, por donde finalmente accedió la mandataria.
Además de la vigilancia de corporaciones en los alrededores de la sede, el acceso al evento estuvo marcado por el decomiso de cartulinas y lonas en las que grupos de ciudadanos exigían atención gubernamental en temas como la desaparición de personas, o la falta de pago a productores agrícolas.
A diferencia de las pancartas en muestra de apoyo a la Presidenta o a Morena, estas otras lonas no fueron vistas durante la presentación de Sheinbaum.
Un par de horas después de su llegada, alrededor de las 15:00 horas, se reportó el reingreso de la Presidenta a la Novena Zona Aérea Militar, escoltada, para partir de suelo culiacanense.