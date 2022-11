Visitas de AMLO a Sinaloa siguen siendo para hacer campaña, no dejan ningún beneficio: PAN

CULIACÁN._ La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar las visitas a Sinaloa como turismo y para hacer campaña, porque no trae apoyos extra para los sectores productivos, ni nada nuevo que anunciar.

“Yo en verdad quisiera recibir noticias diferentes, que la visita a Sinaloa que hace el Presidente trajera inversiones y recursos extra y que no solo venga a dar la vuelta o a levantar una bandera que ya tiene rato levantando”, dijo en un comunicado de prensa emitido por el partido.

“Ojalá de verdad que la visita de AMLO no fuera solo para para sacar fichas o corcholatas, para nosotros es una burla que el Presidente siga gastando el dinero de los mexicanos en campaña, que se dedique a gobernar y a hacer lo necesario para que a todos nos vaya bien, ya basta de echarle la culpa a los gobiernos anteriores de todo lo que le sale mal”.

Rubio Valdez opinó que para Morena es muy fácil estar señalando diariamente desde las conferencias de prensa mañaneras que todo lo malo que le pasa al País es culpa de los gobiernos anteriores, pero la realidad es que México está sumergido en una crisis por culpa de las malas decisiones tomadas por el Presidente y sus funcionarios.

Destacó que el País tiene la inflación más alta de la historia, que afecta los precios de la canasta básica, los combustibles, la salud y educación.

La dirigente del PAN Sinaloa afirmó que aumentó la desnutrición en niños porque se quedaron sin guarderías y escuelas de tiempo completo, lo cual también afectó a las madres trabajadoras, porque no tienen en dónde dejar a los infantes para que estén seguros y ellas puedan ir a trabajar.

“Para mí es asombroso ver cómo dejan pasar tantos temas importantes, por ejemplo, los medicamentos que se caducaron y que sigan sin surtir las farmacias de los hospitales, viendo morir injustamente a miles de niños y adultos, por enfermedades crónico degenerativas como cáncer o de enfermedades más fáciles de tratar, pero no, no hay medicinas... en este tema también siguen sin hacer nada, Morena no castiga”, fustigó Rubio Valdez.

Además, criticó el programa Bienpesca que anunció el Presidente que otorgarán a pescadores.

“En los gobiernos anteriores, los pescadores recibían 22 programas de apoyo, desde que entró Morena al Gobierno federal, retiró 21 y solo quedó el programa al cual viene a hacerle propaganda; el Bienpesca”, expresó.

La dirigente panista urgió programas de apoyo para todos los sectores productivos del estado, porque también hay problemas en la ganadería, en la producción de granos, la falta de apoyo para combustible.

“Y así puedo seguir mencionando todos los sectores que Morena tiene desprotegidos, qué bueno que venga el Presidente a Sinaloa, que bueno que le guste nuestro estado, pero por favor, que venga a darnos buenas noticias y no sólo a pasear”, condenó.