Visualiza Rocha Moya a una mujer como titular de Pesca en Sinaloa. ¿Y en la Fiscalía? Probablemente también

El Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que será una mujer la titular de la Secretaría de Pesca en su administración, además de que es probable que también sea una mujer quien dirija la Fiscalía General del Estado.

Después de la ceremonia de conmemoración del 32 aniversario luctuoso de Manuel “Maquío” Clouthier, Rocha Moya respondió algunas preguntas a los medios, sobre sus proyecciones de cara a su sexenio.

Aclaró que aún hace revisiones de perfiles y valoraciones sobre los cargos y quiénes los ocuparán.

“Mira, no hago acuerdos con nadie, quiero que me lo crean ¿eh?, no estoy haciendo acuerdos, yo estoy... lo que pasa es que necesito hacer reajustes, ya ven que inicialmente les presentaba yo a Graciela (Domínguez) en transparencia, no va a transparencia; muy probablemente vaya a Educación, no a Bienestar, que también les dije esa vez”, recalcó.

“Estoy moviendo, ¿por qué? Porque estoy haciendo ajustes, yo no tengo problemas de acuerdos”.

Reconfirmó en el momento de que el superdelegado de los programas nacionales en Sinaloa, Jaime Montes, ocupará el cargo de Secretario de Agricultura, pero que el caso de Pesca no ha resuelto, solo que será una mujer.

“No lo he resuelto, va a ir una mujer en Pesca”, dijo.

Una reportera cuestionó si en la Fiscalía General del Estado también iría una mujer.

“Es probable... es probable, acuérdense que ahí soy menos determinante, porque sólo hago una terna, y acuérdense que en la Cámara de Diputados hay 23 mujeres, entonces si las mujeres agarran el género les van a ganar a los hombres”, dijo.

“Entonces son los diputados los que finalmente sobre una terna resuelve, entonces no sabemos por supuesto que la terna tendrá necesariamente que ir compuesta de hombres y mujeres, dos hombres, una mujer; dos mujeres, un hombre”.

También se le preguntó sobre lo que espera del nuevo fiscal general.

“Necesitamos esa experiencia, recogerla, necesitamos responderle a la ciudadanía, hay que hacer investigación del delito, esto es un problema; por eso vamos a crear la Universidad del Policía, la Universidad del Policía no es sólo para formar a los policías, formar a los fiscales, ¿por qué? tenemos varios fiscales, no solamente el fiscal general, a los jueces, a los magistrados, etcétera, a todas y a todos los que componen el Sistema de Seguridad”, explicó.

“El otro tema que hay que hacer, es que en realidad ejerzan autonomía, las entidades autónomas, ejercen autonomía... al Gobernador le debe convenir que el fiscal ejerza la autonomía, porque finalmente será el responsable de darle el seguimiento a la procuración del delito, a la procuración penal, esa es la tarea esencial, hay para eso un plan estratégico de persecusión penal y eso le corresponde al fiscal”.

¿La juez Sara Bruna Quiñónez estará en la terna?

Sí puede ser, es una mujer que me lo dices ahora tú, me lo han dicho otros, puede ser, pero acuérdense de una cosa, primero debe tener voluntad ella, el que vaya, porque van a concurrir al Consejo Estatal cuando los convoque para voluntariamente decir ‘yo quiero’, o los proponga algún organismo y lo segundo va a ser que sea que estén dentro de los cinco escogidos por el Consejo Estatal, porque el Gobernador no puede proponer a alguien afuera de los cinco.