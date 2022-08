$!Voces Unidas por la Vida, el deseo de encontrar a los desaparecidos

Pasaron 60 minutos y la sobrina de Alma Rosa recibió una llamada de su padre, preguntó dónde se encontraba y con quién estaba, no dio señales de alarma ni de que algo andaba mal, pero ella lo supo, fue como una corazonada, intentaron contactarlo de nuevo, pero no volvieron a saber de él.

“Mi calvario y peregrinar en este movimiento inició el día que desaparecen a mi hermano, el 4 de julio de 2009 lo desaparecen”, señaló.

Con el paso del tiempo y un ir y venir a la fiscalía y cuestionar a las autoridades por avances en la investigación de la desaparición de su hermano, es que conoció a otras mujeres, madres, hermanas y esposas que buscaban a sus familiares desaparecidos.

Todas con el mismo objetivo, pero buscando por su cuenta, haciendo esfuerzos en lo individual, un día decidieron unirse y formar un colectivo, Alma Rosa al tener más tiempo en la lucha, asesoraba, daba consuelo y guiaba a las personas que recién pasaban por esta situación.

“No hacíamos búsquedas en campo, uno buscaba por su lado, no buscábamos en grupos (...) por desgracia se fueron uniendo más y más familiares de desaparecidos, decidimos que el colectivo se llamara Voces Unidas por la Vida en 2010, desgraciadamente se unieron más, se unió Sandra Luz, se unió Mirna, Rosa Elia de Los Mochis, así muchas, es cuando nos agrupamos”, expresó.

Había pasado un mes de la desaparición de su hermano, era el mes de agosto y Alma Rosa se encontraba en la fiscalía cuando escuchó que habían encontrado el cuerpo de un hombre que había fallecido hace un mes, todo coincidía, la fecha y el lugar de los hechos, sin embargo, derivado al mal manejo de las osamentas, no se sabe donde quedó ese cuerpo.

“Mi hermano tenía un mes un día de desaparecido cuando se encontró un cuerpo, yo estaba precisamente con el fiscal de hoy, Leyva Rochín cuando se encuentra un cuerpo donde había desaparecido mi hermano, avisan y yo digo: ese es. Casi casi estoy segura que si era mi hermano ese cuerpo, porque precisamente el cuerpo tenía un mes de muerto y mi hermano un mes un día de desaparecido”.

“Ese cuerpo no sé dónde quedó, dónde lo dejaron, después de tantos años dicen ellos que en la fosa común, yo sigo pensando que es él y lo sigo buscando en la fosa común”, relató.

El colectivo Voces Unidas por la Vida se formó hace 12 años, alberga a decenas de mujeres y familias que tienen algún familiar desaparecido, realizan búsquedas en fosas clandestinas y búsquedas en vida, a lo largo de más de una década han encontrado a cientos de cuerpos y a personas que han logrado reunir con sus familias.

“Son muchísimos cuerpos que Dios nos puso en el camino y que algunos han regresado con sus familias, algunos, no todos, desgraciadamente por el mal proceso que se les da a las osamentas unos no logran llegar con sus familias”, explicó.

Este camino no ha sido fácil, es pensar y poner las esperanzas en cada búsqueda de encontrar al familiar desaparecido, es llorar de impotencia ante la injusticia y dolor que deja la ausencia del ser amado.

“El camino ha sido difícil y más difícil cuando te sientes ya cansada después de tantos años y no lograr encontrarlo, pero la vida me ha llevado a encontrar a muchos, pero pues a él no”, lamentó.

“Una promesa a una mamá que ya había fallecido cuando desapareció su hijo, yo le dije: yo te lo voy a regresar madrecita santa, te lo juro que yo te regreso a mi hermano aquí, te lo traigo a que descanse aquí contigo, no he podido. A veces sí me he sentido cansada y digo: hermano ya no te voy a buscar. Porque ya 10 años buscándote, 12, 13 y digo: hermanito hasta cuándo. Pero si me siento yo, ¿quién va a buscar a mi hermano?, ¿quién se lo va a regresar a mi madre?, nadie”.

En estos años de búsqueda y de lucha se han logrado concretar algunos avances en materia de desaparición, se creó la Ley de Desaparición Forzada que dio pie a las comisiones estatales de búsqueda y se eliminó el periodo de 72 horas de espera para iniciar una búsqueda y emitir una ficha de desaparición.

Eso no es todo, los colectivos de búsqueda siguen exigiendo que regresen sus desaparecidos, piden a las autoridades personal mejor capacitado, más sensible y empático con el dolor de las familias e investigaciones eficientes.

Trabajar en colectivo a las madres y familias les ha permitido dar pasos agigantados, realizar el trabajo de las autoridades, encontrar a cientos de cuerpos, acompañarse y abrazarse en su dolor.

“Somos compañeras del mismo dolor, nos abrazamos, lloramos y nos reímos a veces y el estar juntas nos hace sentir fuertes, estando juntas somos más fuertes”, dijo Alma Rosa Rojo.

El objetivo de las familias es encontrar a sus desaparecidos, pedir justicia pasa a segundo plano, el deseo es tenerlos en un lugar digno donde rezarles y puedan descansar.

“De justicia yo no quisiera hablar porque sé que nunca va a haber, tenemos que exigir justicia, pero no va a haber, en primera instancia es encontrarlos, regresarlos a un lugar digno, donde podamos decir aquí está mi hermano, aquí está mi hijo, le voy a llevar una veladora”, concluyó.