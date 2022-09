$!Vuelve la fiesta patria, culichis celebran el Grito de Independencia

Eran apenas las 20:00 horas cuando la gente ya se había instalado, los vestuarios tricolores sobresalían, familias enteras aguantaban el sofocante calor, que no quitaba la alegría y buen humor de los asistentes.

A comparación del año pasado, esta vez la explanada no lució desolada, sino al contrario desde tempranas horas las personas empezaron a arribar y tomar los mejores lugares, para apreciar el espectáculo principal.

Durante la espera no faltaron los que compraban sus antojitos mexicanos, esquites, viejitas, churros, salchichas preparadas y aguas de todos los sabores para mitigar un poco el calor.

Después que del Mandatario estatal se retira, la espera continúa, de fondo se oyen las presentaciones musicales del repertorio artístico del Instituto Sinaloense de Cultura, pero la mayoría de la gente está soportando la sensación térmica de 35 grados para ver a Los Dos de la S y Edén Muñoz.

Poco a poco se van llenando los pequeños huecos que quedaban en la explanada del Palacio de Gobierno, en el sitio ya no cabe ni un alma, y la sana distancia y del miedo al Covid-19, no queda rastro alguno. Lo que importa esta noche es festejar y disfrutar por los dos años en los que no se pudo vivir el ambiente mexicano.