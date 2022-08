‘¿Y dónde va a quedar el recurso para atender a periodistas?’, cuestiona Rocha Moya sobre sueldos de nuevo organismo

Que no hagan eso y que no se exhiban, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya, ante el presupuesto del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y su designación para altos sueldos que contempla su titular, Jhenny Judith Bernal Arrellano.

“Que no hagan eso, no hagan eso, no puede un instituto naciendo, hacerse de, no hagan eso, en primer lugar, los recursos, los salarios que se dan son conforme a lo que se gana en el Gobierno, no puede”, comentó.

“¿Y dónde va a quedar el recurso para atender a los periodistas, que sean agredidos, etcétera, o amenazados o bajo riesgo o bajo riesgo? No puede ser”.

Recordó el caso del pleito que tiene el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el INE, que es precisamente por tener salarios exorbitantes, nada más porque son autónomos.

“Que no hagan eso, que no nazcan con ese estigma”, recalcó el Gobernador.

El Mandatario estatal explicó que todos los organismos por más autónomos que sean, el presupuesto termina en el Congreso del Estado y es quien resuelve.

“No es que tú haces el presupuesto”, dijo.

“No se exhiban con eso, yo oí, a mí no me consta, oí que dijeron, porque lo leí en los medios, no se exhiban, en eso sean justos, oye carajos, ustedes le dieron seguimiento a ese tema, entonces lo adecuado es que sean racionales”.

El Gobernador resaltó el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien él mismo ha hecho observaciones sobre el manejo racional y transparente de los recursos públicos.

“¿Dónde entra la racionalidad?, pues en la asignación de los sueldos para los jefes, se acaba el dinero ahí y ya no puedes hacer nada de la función”.

“Yo digo que no hagan eso, y en todo caso el Congreso es el que se encarga de aprobar, no siquiera soy yo”.

Recientemente por parte de los Consejeros del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre ellos Griselda Triana, han denunciado el manejo del presupuesto destinando un 80 por ciento a altos sueldos, dejando sólo un 20 por ciento para ejercer su función y dar atención a quienes lo necesiten.

El exhorto lo realizó la Comisión de Vigilancia del instituto, el cual fue dirigido a la titular, Jhenny Judith Bernal Arrelllano, ya que revelaron que se planea la contratación de 25 personas con sueldos de entre 20 mil a 70 mil pesos, lo que dejaría solamente el 20 por ciento del presupuesto para atender situaciones de riesgo para activistas y comunicadores.