$!Y en Altata, como si no hubiera pandemia

Ya en el Malecón de Altata la cosa no varía mucho. El estacionamiento está lleno, ya no cabe otro auto más, es por eso que muchos vehículos tienen que estacionarse en las calles aledañas a la zona de la Sindicatura.

La gente en Altata está por el malecón, así como en la playa de Isla Cortés, como si no hubiera pandemia de Covid-19, no hay sana distancia y muchas personas no traen su cubrebocas.

Eliazar Gutiérrez Angulo, Alcalde con licencia de Navolato, reconoció días atrás que el Municipio no contaba con lo necesario para controlar el aforo en las zonas turísticas de Navolato, es por eso que se esperaba que las playas se mantuvieran cerradas en estas fechas, pero el Estado intercedió para que esto no fuera así.

Es por eso que el pasado 26 de marzo el Alcalde con licencia, quien busca la reelección por el Partido del Trabajo, sostuvo que todavía hay tiempo para reconsiderar el abrir playas, ya que el hacerlo, es irresponsable.

“Lo digo con todo respeto, pero hablar de una apertura de playas, la verdad que yo sigo con muchas dudas, siento que como Gobiernos estarían cayendo en una irresponsabilidad, ojalá que yo me equivoque y no se den las cosas mal, pero a como el panorama mundial y nacional está pintando, creo que es de replantear la posibilidad de no abrirlas. Yo no me atrevería, y como ciudadano estaría en contra de que se abrieran las playas en Navolato ”, manifestó.