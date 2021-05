¿Y la pesca como anda? Pues en la tierra

SANALONA._Manuel está tirado de espaldas planas a la piedra triturada que usaron para rellenar los huecos junto a la carretera. Ahí no hay nada, más que polvo, basura, árboles y plantas secas y un calor apenas soportable.

Se quedó tirado a poco más de un kilómetro del templete de la presa Sanalona, por la carretera que llegas desde Tamazula, Durango.

Platica mientras usa apalanca el gato hidráulico con que poco a poco levanta el maso de su Nissan, para que Raúl, su ayudante poblano de 16 años, pueda calzar los tornillos con los huecos del ring.

Su actitud no coincide totalmente con lo que dice de su suerte: llevan 10 días de andar, y batallar porque un par de sus llantas se pincharon en el viaje.

Manuel y Raúl tenían que haber llegado al festejo del Dia de las Madres con sus familias en Culiacán.

Raúl ya aprieta los birlos con la cruceta y Manuel continúa con su historia: venden colchones, camas, roperos, cajoneras, pero no les fue bien, por eso regresaron de Canelas, Durango.

Manuel tiene 58 años de edad y como 30 recorriendo los caminos serranos y ha visto cosas que no son comunes en este último viaje.

“Nosotros conocemos el tiempo en que vamos y que ya no podemos pasar por el agua y ahorita, para este tiempo, vamos cruzando todo el tiempo ya ahora todo el río está seco, el único río que tiene agua es el Humaya, ese río sí tiene agua, pero no tiene igual que siempre, pero ese nunca lo he visto seco”, dijo.

“La presa ha bajado bastante. El que está ahí para medir el agua, todo el tiempo le ves la numeración por cómo va bajando el agua, y ahora está aquí y está como a 40 metros el agua. el medidor ya está afuera del agua. Ese sí había quedado afuera, pero no tanto”.

Recuerda luego haber visto ranchos para el lado de La Vega, un poblado de Durango, en donde los habitantes han tenido que hacer pozos de hasta tres metros en el cauce del río para encontrar agua que los ha ayudado a sobrevivir.

“Y como dicen ellos, ahora si, si no llueve este año, va a ser emergencia nacionalQue la falta de agua ya les ha causado”, expresa.

En el país, apenas siete estados del país se han salvado de padecer sequía. En Sinaloa la declaración llegó desde diciembre de 2020 y a estas alturas la autoridad ya la cataloga en fase de “severa”.

Manuel y Raul terminaron de cambiar la llanta. Han montado la usada que compraron en 600 pesos en Tamazula luego que se les destruyó otra en Santo Niño, en donde pasaron la última noche.

La usada se les despanzurró antes de llegar a Sanalona.

“Hay mucha gente que eso de que queman monte, mucha gente no cree que es para que llueva”, dice Manuel con extrañeza.

En el horizonte, entre las montañas desde ahí se pueden dividir columnas de humo de lo que parecen ser incendios en la sierra del municipio de Culiacán, con dirección al norte, rumbo a Imala.

“En la sierra, ahora que hemos andado, como dos veces ha chispiteado nomás, pero agua no ha caído”, revela Manuel.

En Sanalona, por la sequía, está muy cabrón

En la zona serrana del municipio de Culiacán, el vacío de la presa no es lo único que mortifica a los pobladores, pues de no llover, la situación afectará primero al ganado y luego a los humanos.

El “Cheché” cuida ganado desde hace unos 15 años en un corral que seccionó en 20 hectáreas que su padre le dejó como herencia. Este poblador de 50 años de Sanalona, combina la pesca y la ganadería para sobrevivir con una familia de cinco, entre ellas tres hijas que estudian la universidad y la secundaria.

“Es que yo el agua la traigo de mi casa, yo no tengo problemas con el agua, como le digo, el problema es la gente que no me dejan nada aquí, ya me han robado dos tinas de esas”, dice Juan José Avitia, a quien apodan el Cheché, y se refiere a las enormes vasos en que da de beber a una veintena de reses.

“Ahora imagínese, hay que vender una vaca de las mejores, porque pa’ venderlas tiene que vender las mejores, para seguir metiendo gastos, porque una vaca flaca no se la van a comprar”.

Pero el “Cheché”, que reniega primero por los robos, revela que el problema de la sequía le afecta más de lo que creyó.

“Tengo dos abrevadores, pero ya ve que en la temporada pasada no llovió, tengo éste y otro allá más abajo, más abajo. Ya dos años con éste que no tienen agua, el año antepasado sí llovió y se llenó, pero el año pasado no llovió. Todo mayo les dura el abrevadero de allá abajo, pero pues ahora no llovió”, explica.

Ahora tiene que acarrear el agua desde su casa, algo que le genera recibos de servicio de Japac de hasta 750 pesos mensuales.

“Aparte, ya ven, al gasolina está por las nubes”, recalca.

Ah, ¿y la pesca como anda?

Pues en la tierra

¿La pura tierra?

Si, no, no es negocio, tres, cuatro kilos de lonja, cinco. La lonja lo paga la cooperativa a 40 pesos, pero si yo la vendo acá, por fuera, vale 75, pero pues no todo el tiempo te encargan acá por fuera la gente, hay que entregar a la cooperativa.

La prensa está muy seca, ¿hace cuánto que no estaba así?

Está muy seca el agua, y es que no llovió pues y le sacaron muchísima agua, para regar ahí para abajo, para los maíces. De que está cabrón, está cabrón.