¿Ya inscribiste a tu hijo? Proceso estará abierto hasta el 15 de septiembre, anuncia SEPyC

CULIACÁN._ El proceso de inscripción para el ciclo 2022-2023 estará abierto hasta el 15 de septiembre, y será hasta esta fecha que los padres de familia podrán concluir este proceso.

De acuerdo a información proporcionada mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación Pública explicó que esto se deberá de llevar a cabo de manera física en las escuelas en las que preinscribieron a su hijo, hija o tutorado.

La subsecretaria de Planeación Educativa, Catalina Esparza Navarrete explicó que serán los directores de las escuelas de nivel básico quienes subirán a la plataforma “Alumno Digital” la documentación de cada estudiante para terminar el proceso.

“Se abrió la plataforma para los directores el 1 de junio y cierra hasta el 15 de septiembre. Tenemos tiempo para aquellos padres de familia que por alguna razón no han podido o no saben hacer el procedimiento de digitalizar documentos y subir los archivos adjuntos a la plataforma para que acudan a su escuela y lo hagan a través del director, también este procedimiento lo hace el director en aquellas comunidades donde no hay acceso a internet”, comentó.

Trámite

Para las alumnas y alumnos que ingresen a primaria y secundaria deberán cargar el certificado de preescolar o primaria, según sea el caso.

Y la documentación que los interesados deberán presentar para la inscripción es:

Acta de nacimiento del alumno o alumna

Cartilla de vacunación (página 1, identificación y datos generales)

CURP del menor

Certificado escolar (aplica para quienes ingresarán a primaria secundaria) Identificación oficial del padre, madre o tutor