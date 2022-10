‘Ya me di cuenta que la gente de Mazatlán está enojada’, dice Gobernador sobre abucheos hacia ‘El Químico’

“Ya después de que oír los gritos, dije alguno me pudo haber tocado a mí”, señaló el Gobernador.

“Ya me di cuenta que la gente de Mazatlán está enojada y no aprueba para nada lo que está sucediendo”, dijo.

“Ya me di cuenta que la gente se Mazatlán está enojada”, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya sobre los abucheos que recibió el Presidente Municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, durante la inauguración de la temporada de beisbol de los Venados en el Estadio Teodoro Mariscal.



El Mandatario estatal comentó acerca de la situación actual del tema de las luminarias con Azteca Lighting y el Gobierno de Mazatlán, expresando que los funcionarios no deben de hacer cosas que violen la ley.

“El problema es que no debemos hacer los funcionarios cosas que violan la ley, entonces no puedo hacer un contrato con un particular que violenta la ley”, dijo.

“El problema es que los funcionarios contribuyan a que se dañe el patrimonio del Estado”, reiteró.

Y señaló que eso es muy común y muy lamentable, porque no existe la lealtad hacia el Gobierno del Estado.

Ante esta situación el Gobernador señaló que se tiene que dar seguimiento a esto, ya que es un tema que está en manos de la Fiscalía y la Auditoría Superior del Estado.

“Fiscalía, Auditoría, Diputados... los invito, los conmino a que le den celeridad a este asunto”, comentó el Gobernador refiriéndose al caso de revisión que se realiza actualmente a los contratos realizados por el Ayuntamiento de Mazatlán para la adquisición de luminarias por más de 500 millones de pesos en seis contratos.