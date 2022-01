Ya no se puede estar 100% en línea dice Rector de la UAS, pero se hará lo que dicte la autoridad sanitaria

Ante el aumento de contagios de Covid y con un próximo regreso clases contemplado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector de esta casa de estudios, Jesús Madueña Molina, señaló que ya no se puede estar 100 por ciento en línea, porque eso ha provocado mucho daño al aprendizaje, pero que será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer la modalidad para el regreso.

“Ver si continuamos como estamos de manera presencial o si modificamos eso, esto lo haríamos la próxima semana, pero les quiero comentar que ya no podemos confinarnos, ya no podemos estar 100 por ciento en línea porque eso le ha hecho mucho daño al proceso enseñanza aprendizaje” dijo Madueña Molina.

El Rector explicó que el año pasado se detectó un rezago escolar del 20 por ciento en la zona urbana y de hasta el 40 por ciento en zona rural al ser las clases totalmente virtuales.

Además de que se presentó un 5 por ciento de deserción escolar el último semestre, por ello se inició con las clases presenciales el 18 de octubre y así se han mantenido.

“Esa es la idea de la Universidad de tratar de arrancar como cerramos el semestre en el mes de diciembre y esperemos que la pandemia nos lo permita... la idea es seguir igual, pero va a depender de lo que dicte la autoridad sanitaria del estado de Sinaloa” expresó.

El Rector también hizo un llamado a los universitarios a seguirse cuidando y a no pensar que la actual variante del Covid es una “gripita”, porque es un virus que puede matar y eso no debe ser para preocuparse sino para ocuparse, es decir, no asistir a lugares concurridos, tomar sana distancia, usar cubrebocas y gel, extremar medidas y ser corresponsables.

Lo anterior fue señalado durante una gira de trabajo que realizó en la Unidad Regional Sur (URS).

Cabe destacar que el pasado 18 de octubre de 2021, fue cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa regresó a la modalidad presencial, en ese momento, el Rector anunció que se convocó al 50 por ciento de la matrícula.

Meses después del regreso presencial se estaba contemplando por parte de la Universidad un posible regreso al 100 por ciento a la presencialidad, idea que se ha ido aplazando debido a la alza de contagios en la entidad.