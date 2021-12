$!Ya viene el día 22, y por Culiacán se paseará la enigmática Lupita

Guadalupe Leyva Flores, La Lupita, La novia de Culiacán, recorrió por 30 años las calles del centro histórico de Culiacán. Vivió en el Hospital del Carmen, fue una mujer religiosa, acudía todas las mañanas a misa y luego se iba a pasear por el Centro de Culiacán. “Ella no fue una indigente, nadie la dejó, nadie la abandonó, no le mataron a nadie, estuvo casada, tuvo cuatro hijos, su única hija murió, ella le dijo a su marido y a sus hijos ‘ahí se ven, la Virgen de Guadalupe me habló, me dio una encomienda y la voy a cumplir”, recalcó a María Romero, una artista que desde 1996 le da vida a La Lupita. “Ella originalmente usaba una falda y una blusa blanca, cuando ve que se le empieza a deteriorar, a maltratar su ropa, le regalan vestidos de novia que ella confecciona, porque dice ‘ni novia, ni loca, misionera; y le decían: ¿Cuál es tu misión?, recuperar los valores perdidos”. Este 22 de diciembre, y después de dos años fuertes de la pandemia que provocó el virus Covid-19, Leyva Flores será reencarnada nuevamente por Romero.

“Más que muchas mentiras hay una mentira de la cual emanan muchas versiones y tienen qué ver con esa idea del ser amado, el drama, la tragedia, que la relaciona con la pérdida del esposo, del novio, del marido, o sea, todas van en torno a una pérdida”, recalca Romero cuando se le pregunta por las mentiras alrededor de La Lupita. “Y de ahí la van alimentando todo con tragedia, todo con drama y eso a mí me causa mucha aversión porque te digo es una mentira de la cual emanan todas las demás”. Esa mentira, insiste, tiene muchos matices, de drama, de tragedia, de desamor. “Una mujer mal querida, una mujer abandonada, una mujer que fue dejada, una mujer sola, una mujer loca”, señala. Pero todo eso es mentira, asegura Romero.

Desde 1996, Romero regresa a Sinaloa para vestirse de blanco y realizar un recorrido que comienza en Catedral e incluye paradas en el mercado Garmendia, al Santuario, el edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la plazuela Antonio Rosales y de nuevo a Catedral. Romero es originaria de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato y se fue a la ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda. “Nunca he faltado a mi tierra, pero de 1996 lo hacía yo (el recorrido) a mi gusto. Lo hacía a mi manera, me paraba donde me daba la gana y tomaba un agua de horchata o de cebada, y lo hacía pasando gran parte del día vestida de novia en diferentes lugares”, recuerda. “De 2015 a la fecha diseño ruta, tiene estaciones definidas”. Y es que desde 2015, Romero hizo una invitación para que el recorrido se hiciera colectivo, que acudiera cualquier mujer que quisiera participar. “A mí me parece importante mantener el recuerdo de este personaje porque a través de él, por ejemplo yo como artista, puedo expresarme, puedo hablar de la cultura de mi región, para mi es un personaje blanco, impecable, que recorrió las calles del Centro Histórico, y que es una suerte de paloma mensajera, es una suerte de juglar”, recalca Romero. “Y a través de ello yo voy tocando temáticas que a mí me importan, y eso tiene que ver con la memoria, y la memoria pues abarcan sin duda muchos aspectos que para mí es importante mantener, la memoria de las cosas que nos han construido, de las cosas que nos han fortalecido, de las cosas que nos han hecho la ciudad que somos, una ciudad que vibra todos los días, que es ruidosa, que es festiva, que es alegre, que todo el tiempo está activa”. Romero destaca la belleza de la ciudad y la nostalgia que emana su Centro Histórico. “Hay una cosa muy bonita en la ciudad, que a mi me resulta muy hermosa, claro yo la veo a través de los ojos de la nostalgia, del cariño, de afecto, y Guadalupe Leyva, la Novia de Culiacán, para mi resulta esta suerte de personaje a través del cual yo puedo estar en permanencia”, dice. “Me da la posibilidad de estar viendo al pasado, estando en el presente y también ver hacia el futuro y creo que Culiacán tiene este personaje que es maravilloso. Como artista yo le veo muchos, muchas posibilidades para expresarme, para tener un ritual, ¿no?, y este ritual es un ritual que tenemos todos en las ciudades, andar en las ciudades, caminarlas, recorrerlas, tener nuestros sitios favoritos, tener nuestros sitios de recuerdos, nuestros sitios...”.

La Lupita, su empoderamiento y su feminismo Romero destaca que hay una memoria, importante en la historia de La Lupita. “Y creo que Sinaloa y particularmente Culiacán es una ciudad que tiene este personaje que me parece a mí fantástico”, señala. “Y además con el tema de género a mi me resultó todavía más increíble, increíble tener este personaje que se instaló en Culiacán, que vivió la ciudad, que la hizo suya y la ciudad la adoptó, llamándola la Novia de Culiacán, y otros locatarios o comerciantes que he ido conociendo a través de esta travesía se refieren a ella como Lupita”. Todos, destaca, tienen una historia que contarte y cuando la cuentan se refieren a lugares, se refieren a momentos, refieren a sus padres, a algún compadre, a su propio abuelo o sitio común. “Y de ahí se van emanando historias de afecto, de cariño; ella es un pretexto para hablar de nosotros y eso me gusta”, expresa. Durante su recorrido del año pasado, Romero recalcó que La Lupita era como un Quijote de La Mancha. “Al Quijote todos lo conocemos como un loco, ¿no?, que todo lo veía bonito, el caballo era Rocinante, y su Dulcinea; entonces, Guadalupe Leyva tenía esa idea de decir: podemos hacer esto, hagámoslo, pero nunca fue escuchada” dijo. La intención de salir a las calles está inspirada en el legado de la Novia de Culiacán. “Entonces, yo confío que ahora no solamente en una voz, sino en muchas voces, de muchas mujeres que nos juntamos, se escuche nuestra voz y si no se escucha, pues salimos a la calle para visibilizarlo”, dijo.

Ni la pandemia detuvo la memoria de la Lupita En diciembre de 2020, Romero y un par de amigas salieron a hacer su recorrido. No hicieron nada colectivo porque había medidas de seguridad sanitaria, pero se realizó para no perder la secuencia y por dos razones, recuerda.

“La personal es que yo estaba cumpliendo 25 años de hacer el recorrido en lo individual y en lo colectivo, y no quería dejar pasar ese momento”, señala. “Y la segunda porque también no quise dejar pasar el momento histórico y quise aprovechar ese momento, entonces decidí hacerlo y me acompañaron dos amigas”. Esta vez, para el 2021, tampoco hubo convocatoria colectiva, pero si realizará su recorrido. “Significa regresar a mi tierra natal e integrarme en un momento festivo y celebrar, celebrar la historia del lugar donde nací, donde crecí; para mí también significa la posibilidad de enriquecer mi trabajo como artista, y como ciudadana, y también mi parte humana, para mi es muy importante porque construyo, reconstruyo muchas situaciones y muchos eventos y estoy acudiendo constantemente a reflexiones que enriquecen mi trabajo y mi pensamientos “, señala.