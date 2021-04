Yadira Marcos plantea política codo a codo con habitantes del Distrito 5

Por la reelección del Distrito 5 federal, la morenista Yadira Santiago Marcos, dedicó su última jornada a recorrer las colonias, Adolfo López Mateos, Esthela Ortiz de Toledo y el Fraccionamiento Lomas de San Isidro, en el sur de la ciudad, para acercarse a las y los vecinos.

“Caminar las calles de nuestro Distrito 5 no es nuevo para nosotros, ha sido nuestra manera de trabajar durante muchos años, nosotros no tenemos miedo en ponernos nuestros tenis. Por ello, hemos planeado una campaña completamente territorial, haremos política codo a codo con la gente, somos unos convencidos de que ésta es la única forma de avanzar”, comentó.

Durante el trayecto, la candidata dijo sentirse animada por el recibimiento en las colonias y afirmó tener claro la dirección de la campaña que estaba realizando, siendo lo más importante para ella la cercanía con las y los ciudadanos.

“Tenemos muy claro hacia dónde vamos con nuestra campaña, buscamos consolidar, fortalecer y defender la Transformación en Sinaloa y en el Distrito 5”, señaló

“Conocemos este territorio, muchas veces lo hemos recorrido, muchas veces hemos dialogado con los vecinos de la zona. No defraudaremos su confianza, no lo hicimos antes y no lo haremos ahora”, aseguró.

Acompañada de un grupo reducido de brigadistas voluntarios, la candidata afirmó a los ciudadanos con los que tuvo oportunidad de dialogar, tener claro que la política y la población ha cambiado, y que éstos últimos exigen que los políticos salgan y caminen las calles, lo cual no modifica en nada la manera como ha trabajado los últimos años.