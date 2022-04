Yo le deseo que todo salga bien, que todo se aclare, dice ‘El Químico’ sobre Juicio Político contra Estrada Ferreiro

Ante la realización del Juicio Político en contra del Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, el Presidente de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres señaló que él espera que todo salga bien y que se aclare.

“La verdad es que pediría no opinar sobre el tema, porque es un tema complicado para todos somos compañeros desde hace muchos años, él ha seguido un rumbo, yo otro, él aquí en Culiacán, yo en Mazatlán, yo le deseo que todo salga bien, que todo sea para bien que se aclare”, comentó el Alcalde.

“Sí estoy enterado por las noticias, ningún comentario, este la verdad es que son temas difíciles, es un compañero de Morena, un Alcalde y preferiría no opinar al respecto y necesito conocer de fondo que es lo que está sucediendo”.

Sobre si él mostraría su respaldo, el Alcalde de Mazatlán reiteró que él tendría que saber de qué se trata, ya que no conoce.

-¿Considera que este es un complot político contra el Alcalde?

“No, no puedo opinar, yo quisiera que las cosas se dieran como deben de ser dentro del marco de la imparcialidad que se haga justicia que es lo más importante, venimos luchando en un movimiento donde lo hacemos porque haya justicia en este País para todos por igual”, dijo.

Reiteró que son temas que no le competen, yo soy responsable de mis actos en Mazatlán y él de sus actos de Culiacán y por eso es que no quisiera opinar, por que es un compañero, es como hablar mal de un familiar, pertenecemos al mismo partido político.

“De hecho yo lo invité a participar en el partido”, dijo.

-¿Es una ruptura dentro de Morena?

“Sí, precisamente por eso preferiría no opinar, el concepto y la línea que traemos es de honorabilidad y justicia, de mejorar el lugar donde estamos como gobierno, pero no de otras cosas, por eso yo respeto mucho lo que está pasando y no quisiera opinar”.

Los manifestantes abordaron al Gobernador a su llegada al Museo de Arte de Sinaloa para solicitar una audiencia. Rocha Moya instruyó a su Secretario Particular Alejandro Higuera para que les hiciera una cita en los siguientes días ya que este jueves viajará a la Ciudad de México; sin embargo, no quiso dar declaración a medios de comunicación sobre este tema.

“No voy a hablar de este tema porque yo vengo a presentar el plan, discúlpenme ustedes por favorcito, quiero hablar del plan”, dijo.