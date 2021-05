$!‘Yo me enamoré de la escuela’: Maestra Mirna Judith León

La pandemia

Cuando el coronavirus llegó a Sinaloa el 28 de febrero de 2020, Mirna Judith pensó que se trataba de una gripe común.

“El temer así por la vida, al principio, pues no lo veíamos tan serio, pensamos que era una simple gripa. No creíamos que iba a ser tan mortal”, relata.

Sin embargo, en sus dos décadas como docente no se había topado con una situación sanitaria que interfiriera con la vida educativa, solamente comparando la actual pandemia con la contingencia que provocó la influenza en 2009.

“Lejanamente, quizá en 2009, cuando fue el surgimiento de la AH1N1, la influenza, y no fue para nada cercano pero sí tuvimos filtros de seguridad sanitaria en las escuelas, sobre todo en las de nivel básico. Yo estaba como directora en un colegio privado, que fue en donde más se implementaron este tipo de medidas, pero para nada como ahora”, menciona.

Ahora, después de casi 15 meses de que el virus tocó Sinaloa, la docente ha sobrellevado el fallecimiento de cinco familiares, entre ellos su mamá, la señora María de Jesús.

- ¿Ha sido duro? Uno de los años más difíciles. Contingencia y educación

El 23 de marzo de 2020 fue el primer día de educación a distancia en el País, una medida acordada por autoridades federales para contener el número de contagios de Covid-19. En ese momento las aulas tuvieron que migrar a los hogares de estudiantes y docentes, quienes en su mayoría se comunican con recursos tecnológicos. La transición a esta modalidad no fue conflicto para Mirna Judith, pues asegura que recurría a mencionados recursos aún en educación presencial.

“Los espacios de las casas no están acondicionados para estas situaciones”, lamenta la profesora.

“El tiempo que se pasa frente a la pantalla es extenuante, yo opino que se triplicó el trabajo para los docentes porque teníamos que estar frente al grupo y otro número de horas para preparar, además todas las horas de estar frente a la computadora. Ahorita, de verdad, deseo volver a lo presencial”, dice.

Agrega que la educación en casa reveló las barreras educativas propias de los estratos sociales, pues hay alumnos que no pueden continuar las clases por falta de dispositivos o internet.

“He tenido alumnos que viven en comunidades donde no hay acceso a internet, imagínate, para pagar datos y estar conectado los 50 minutos que dura la clase, y multiplícala por 6 ó 7 clases al día”, explica.

“Uno debe de desarrollar alternativas para ellos, como mandarles trabajos por whatsapp, ser flexible pues no puedes aplicar los mismos criterios que en educación presencial. No todos tienen las mismas oportunidades, la mayoría depende de los estratos sociales: me ha tocado dar clases en las que el alumno tiene computadora, tiene un ipad, y tiene un teléfono celular disponible para la clase; también me toca el contraste de que tienes que enviar por whatsapp trabajos y darles una semana para que me lo presenten. Hasta hay algunos que se han tenido que dar de baja y me dicen que volverán cuando regresemos a la educación presencial”, cuenta.

El resultado de la educación en casa que ha obligado la pandemia será un modelo híbrido, opina.

“El alumno no va a poder seguir siendo receptivo a como era antes de que esperaba a que todo se le solucione y todo se le dé, también el docente, no seguirá esto igual, habrá una transición natural. Mínimamente va a ser híbrido”, menciona.

Señala que al ya haber recibido la vacuna contra el coronavirus, se siente más confiada y segura para continuar sorteando la pandemia.

“Estoy muy confiada, creo que nos va a ir muy bien, definitivamente es nuestra responsabilidad vacunarnos y no bajar la guardia”, comenta.

Nací en la sierra, en mi casa era donde llegaban todos los docentes y se hacían todos los trabajos de entrega de papeles en una máquina de escribir de mi papá. Siempre estuve en contacto con docentes, llegaban y se hospedaban en mi casa”.

“El tiempo que se pasa frente a la pantalla es extenuante, yo opino que se triplicó el trabajo para los docentes porque teníamos que estar frente al grupo y otro número de horas para preparar, además todas las horas de estar frente a la computadora. Ahorita, de verdad, deseo volver a lo presencial”.

Mirna

Docente