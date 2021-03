Jesús Estrada Ferreiro afirmó que él no puede desconfiar de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el líder del Partido Sinaloense le ha mostrado todo su apoyo en la contienda para ir por la reelección por el PAS y Morena, además, hay un respeto mutuo entre ambos.

En su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el morenista sostuvo que se siente respaldado por el partido local en la entidad, y que confía en la persona de trabajo que es el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Yo creo que se va a ver en las urnas, y yo confío mucho porque en lo particular, entre Héctor Melesio Cuén Ojeda y yo en lo particular, hay una relación de respeto mútuo, de muchos años atrás, y de entendimiento político, no político-electorero, político de bienestar social, de los objetivos que se persiguen, yo creo que no puedo desconfiar yo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, para nada”, sostuvo.

“Yo conozco a Héctor Melesio Cuén Ojeda y es una persona de trabajo, y es un líder reconocido aquí en Sinaloa, y no tengo nada en contra de él en lo particular, creo que esta alianza que se hizo o se está haciendo, va a beneficiar, porque hay algo muy importante que debemos de entender todos”, añadió.

Estrada Ferreiro argumentó que él se siente respaldado por Morena y por el PAS, y que el ser un buen político o no, no tiene que ver con los colores de un partido, sino con su actuar en la vida pública.

“Los militantes del PAS y los militantes de Morena, somos personas humanas, somos seres humanos y no tiene nada que ver una sigla de un partido para esto, yo creo que en el PRI hay gente buena, en el PAN hay gente buena, no todos son malos, no todos son buenos”, explicó.