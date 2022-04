Yo no voy a votar el domingo, porque es un circo más, armado de Morena: dirigente del PRI

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, diputada Cinthia Valenzuela Langarica, recalcó que no puede llamar a no votar en la jornada que pondrá en juego la revocación de mandato este domingo, pero que personalmente no participará en lo que llamó “un circo más” armado por Morena.

La legisladora recalcó que aunque el PRI promueve la participación y el empoderamiento ciudadano, esta propuesta no nació de la sociedad civil organizada, sino que es una promesa de campaña de la cuarta transformación.

“En el PRI, como partido, somos completamente respetuosos y siempre seremos promotores de fortalecer la participación ciudadana, siempre estamos de lado de que sea realmente la sociedad civil organizada, la ciudadanía, quienes estén participando en la toma de decisiones, el empoderamiento ciudadano es una causa del PRI”, dijo.

“Lo que aquí es más lamentable es que esta consulta no nace de un sentir de la ciudadanía, fue una promesa de campaña de la cuarta transformación y es el propio Presidente el que la promueve, entonces él fue electo para un periodo, pero aquí la duda y la gran pregunta sería si realmente Andrés Manuel va a aceptar un resultado que no le favorezca, si él incluso se declaró Presidente Legítimo en dos ocasiones”.

Advirtió que el principal objetivo de López Obrador es ir contra el Instituto Nacional Electoral.

“... y tenemos que entenderlo, tenemos que cuidar nuestro instituto que ha sido el que ha garantizado, incluso a él mismo lo ratificó como Presidente y llevó a cabo un proceso en 2018 y hoy cuando le salen a hacer un llamado, que él como Presidente ya no puede estar saliendo a promover esta revocación, ¿qué hace? amenaza con una reforma electoral para debilitar al propio INE”, recordó.

“No te diría de que votemos a favor o votemos en contra, porque soy respetuosa de la ley, como legisladora y como partido político no puedo incitar a votar a favor o en contra, pero yo en lo personal, yo no voy a ejercer mi derecho a votar, porque es un circo más de los que ha armado Morena”.

Este ejercicio, subrayó, lo realiza Morena y el Presidente con una medición personal, para ver cómo andan sus números, para buscar en dónde tiene sus debilidades, legitimizarse y prepararse para una reeleción.