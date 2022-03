Yo sí tengo evidencias de como ellos violentan la ley; denuncia Domínguez Nava al SNTE 53 por no respetar asignaciones por evaluación

Ante la relación que ha mantenido la Secretaría de Educación y el SNTE sección 53, en la cual el sindicato ha referido violaciones a los derechos laborales, la secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava señaló que ella sí tiene evidencias de como este sindicato violenta la ley.

“En el caso de la 53, yo sí quiero aprovechar para hacer una denuncia: no se vale que nos exijan a nosotros y nos acusen de que violentamos derechos y no hay evidencias, pero yo sí tengo evidencias de como ellos violentan la ley y en este momento tenemos una crisis en varias escuelas que no permiten que los maestros que salieron evaluados y ganaron por evaluación la asignación en una escuela, no les permitan que entren a esa escuelas”, señaló.

“Simple y sencillamente porque el sindicato, en este caso la 53, sigue y pretende violentar la norma, porque no sólo las plazas definitivas se dan por convocatoria, también en los cambios de adscripción de escuela están regidos por una convocatoria”.

La secretaria de Educación detalla que hay escuelas en las que desde enero se tiene dificultades para que se les permita entrar a trabajar.

“Quiero aprovechar para hacer evidente esto, porque también se trata de hagamos transparente todo, nosotros hacemos un llamado para que todos respetemos la norma, sino va a seguir el caos y se sacrifica la educación de niñas, niños”, comentó.

Explicó que recientemente a dos maestros que por evaluación se ganaron un ascenso, como dirección de primaria, no se les ha permitido que ellos asuman sus cargos.

“Y literalmente lo han dicho: no lo vamos a permitir. Y nosotros vamos a tener que tomar las medidas que proceden en esto”, dijo.

Sobre todo esto, Domínguez Nava dijo, que este tipo de situaciones son algo lamentable, y que no se pueda llegar a acuerdos, es algo que pone en riesgo el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

Cabe destacar que con la anterior secretaría general del SNTE 53, encabezada por Fernando Sandoval Angulo en su momento se anunció un rompimiento con la Secretaría de Educación, además de acusaciones de violaciones a los derechos laborales.

El pasado martes 1 de marzo, Ricardo Madrid Uriarte tomó protesta como nuevo líder sindical de la sección 53, durante su discurso señaló que la mano está extendida hacia el Gobernador Rubén Rocha Moya y que hay actitud conciliatoria.